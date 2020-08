Ricky Martin avoue vouloir 10 autres enfants | AP

Ricky Martin, le beau Portoricain fait la couverture la plus récente du magazine Out Magazine, dédié à la communauté LGBTI et dont le contenu comprend une interview, qui dans le passé a déclaré que sa vie pouvait courir p3l1gr0 aux États-Unis, dans laquelle il a raconté son projet familial et son expérience musicale pendant la pandémie.

« Ricky Martin, la révolution » est le titre de l’interview qui a été partagée sur les plateformes sociales, accompagnée de plusieurs photographies dans lesquelles Ricky apparaît seule, avec différents changements de vêtements de couturières bien connues et accompagnée de son mari, le plasticien Jwan Yosef.

L’interprète a également parlé de sa famille, composée des jumeaux Valentino et Matteo, nés en 2008, et de Lucía et Renn, respectivement âgés de deux et un an, et a déclaré qu’il n’exclut pas l’agrandir dans un proche avenir.

Il y a des moments où j’en veux dix de plus, et puis il y a ces matins où tout le monde pleure et je dis: «D’accord, peut-être que nous allons tous les six bien» », a-t-il révélé pour l’interview depuis sa résidence à Los Angeles, aux États-Unis. Uni.

« J’adorerais avoir beaucoup de petits-enfants dans le futur et avoir chaque dimanche plein de famille, mais vous savez, nous devons voir ce qui se passe », a ajouté le chanteur de 48 ans.

Je suis devenu père à 35 ans, mais ce n’est pas la même chose à 48 ans. Il faut avoir de l’énergie! Et je suis fort, croyez-moi, je suis en bonne santé, je porte des bébés en même temps, je porte la voiture et le sac à dos, mais c’est trop, c’est une grande responsabilité, a-t-il admis.

Le célèbre chanteur a également évoqué l’arrêt de sa tournée de concerts en février dernier à Porto Rico, l’angoisse qui l’avait initialement provoqué une distanciation sociale en raison de la pandémie de covid-19, ses nouveaux albums Pause et lecture, sa vie pendant la quarantaine, les débuts de sa carrière musicale et son œuvre philanthropique, dont la mission est d’éduquer et de prévenir la traite des êtres humains.

J’ai toujours pensé que j’allais pouvoir faire ça aussi longtemps que je le voulais, même si j’avais l’air ridicule sur scène à 70 ans avec une canne, c’était mon choix, dit-il.

Cependant, les émotions trouvées par l’arrêt de la pandémie l’ont forcé à les canaliser à travers la musique et ont transformé l’album qui était à l’ordre du jour, Movimiento – comme il l’appelait sa tournée – en deux EP, Pausa et Play.