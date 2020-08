Le changement de look de la douce Eva Luna a déchaîné le mécontentement de plus d’un de ses partisans, ils l’ont mal pris et ont décidé de laisser des messages haineux à la jeune fille de seulement 23 ans.

Eva Luna Toute sa vie, elle a été caractérisée comme une femme sauvée et chrétienne, c’est ainsi que tout le monde la connaît depuis qu’elle était petite, cependant, beaucoup de ses fans n’ont pas voulu reconnaître que la jeune femme n’est plus une fille et même ainsi ils la rayent et la critiquent. pour «ne pas suivre les traces de Dieu».

Malgré les mauvais commentaires qu’il reçoit souvent Eva Luna, elle et son mari Camilo Ils affirment fermement qu’ils ont toujours porté Dieu dans leur cœur, surtout en ces temps, où ils l’ont encore plus présent.

Un simple changement de regard a déclenché la fureur de la moitié de ses followers, qui l’ont également barrée pour avoir voulu attirer l’attention et l’ont également insultée en la qualifiant d’immature et d’autres.

Cependant, un de ses frères, RickyIl a également commenté la photo de sa sœur bien-aimée, cependant, en bon frère en plus de lui dire à quel point elle était belle, il l’a défendue contre tant de mauvais commentaires, et a même défié ceux qui la critiquaient cruellement.