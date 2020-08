Rihanna a eu la meilleure réaction à son look viral TikTok.

Le chanteur de « Work » a commenté la publication Instagram de The Shade Room du sosie samedi 15 août. Le message comprenait la vidéo de l’utilisateur de TikTok @ Poliakov71 où elle se faisait passer pour Rihanna.

« Où est l’album? # R9 », commenta Ri-Ri, faisant référence au besoin constant des fans de mises à jour sur son neuvième album studio à venir.

Voir la publication Instagram ci-dessous.

Priscila Beatrice est la femme vue dans la vidéo. Elle compte plus de 700 000 abonnés sur TikTok et plus de 150 000 abonnés sur Instagram. Les publications de Béatrice constituent principalement des vidéos sur ses comptes de médias sociaux.

Beatrice était ravie que Rihanna ait vu sa vidéo. «Je n’arrive toujours pas à y croire», a-t-elle écrit via Instagram. « La page @theshaderoom a partagé ma vidéo sur leur profil et THE OWN RIHANNA @badgalriri a vu ma vidéo et commentée !!!! »

« Tu sais ce que je ressens en ce moment ??? » elle a ajouté. « Je ne peux pas m’arrêter de pleurer d’émotion !!!! De bonheur !!!!! C’est un rêve !!! Dieu est si merveilleux !!!!! »

Voir plus de ses vidéos ci-dessous.