2020-08-06 16:30:07

Le premier rendez-vous de Robbie Williams et Ayda Field a été gênant car le couple « ne vibrait pas l’un l’autre ».

Robbie Williams et Ayda Field ont eu un premier rendez-vous difficile ensemble.

Le chanteur de 46 ans et l’actrice de 41 ans ont révélé qu’ils ne s’étaient pas entendus tout de suite lors de leur première rencontre, bien qu’ils pensaient avoir beaucoup en commun après avoir bavardé au téléphone.

S’exprimant sur le dernier épisode du podcast du couple ‘(Staying) at Home with the Williamse’, Ayda a rappelé: « Donc, nous ne nous sommes pas tous les deux en train de vibrer, je pense et nous pensions que nous avions tellement en commun sur le texte et sur le Téléphone. »

Robbie a ajouté: « Nous ne l’avons pas immédiatement fait, n’est-ce pas? »

Field a expliqué comment le premier rendez-vous avait été « bizarre » jusqu’à ce qu’ils se connectent à un moment particulier.

Elle a dit: « Nous étions tous les deux silencieux. Vous étiez silencieux Bob et j’étais bavarde Kathy et c’était juste un peu bizarre.

«Alors j’appelle mes amis parce que j’ai dit qu’ils organisaient une fête et ils me demandent ‘ça va? Il semble un peu bizarre’ et je me suis dit ‘non, non ça va’ et toi (Robbie) a dit ‘pourquoi pas nous retournons à la fête? »

Ayda a poursuivi: « Et sans donner beaucoup de détails, que nous ne donnerons pas sur ce podcast, il y a eu un moment où nous avons commencé à parler, ce moment incroyable sur le canapé où nous parlions et j’ai ressenti cette énorme sorte d’expansion énergétique de l’univers et c’était comme si je vous connaissais toute ma vie.

«C’était comme si quelqu’un me comprenait pleinement et complètement et je les comprenais. C’était comme ce langage silencieux qui se passait, ce sentiment très fort, émotionnel et électrique. C’était comme respirer de l’air pour la première fois!»

Robbie admet qu’il savait « à ce moment-là » qu’il était « à l’aise » avec Ayda, qu’il a épousée en 2010.

Le hitmaker ‘Rock DJ’ a déclaré: « Je me sentais en fait aussi à l’aise que maintenant, puis à ce moment-là. »

Mots clés: Robbie Williams, terrain Ayda

Retour au flux