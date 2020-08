Apple a donné une commande directe à la série pour un drame qui vient d’Adam Perlman ainsi que de la société de production Team Downey de Robert Downey Jr. et Susan Downey.

The Downeys et Amanda Burrell seront les producteurs exécutifs pour le compte de l’équipe Downey, Robert jouant également potentiellement un rôle de soutien. Perlman servira d’écrivain et de producteur exécutif. Michael Lista sera le co-producteur exécutif.

La série est basée sur l’article de Lista dans le Toronto Life «The Sting». Il suit un détective canadien frustré qui s’attaque à une affaire froide vieille de plusieurs décennies dans l’espoir de gagner des aveux et de devenir un héros. L’affaire devient rapidement incontrôlable lorsque le flic infiltré tente une piqûre élaborée, ajoutant des flics jouant le jeu, des ressources fiscales et une amitié inattendue avec la cible particulière.

L’émission marque le dernier projet télévisé Team Downey. La société produit actuellement le drame HBO «Perry Mason», qui a été récemment renouvelé pour une deuxième saison. Ils produisent également la prochaine série Netflix «Sweet Tooth», qui a été commandée en série plus tôt cette année. Deux fois nominé aux Oscars, Robert est surtout connu pour être le fondement de l’univers cinématographique Marvel dans son rôle de Tony Stark, apparaissant dans la franchise «Iron Man» et dans de nombreux autres films du MCU. S’il signe pour un rôle dans l’émission, cela marquerait son premier rôle régulier à la télévision en 20 ans. Susan est une productrice réputée dont les crédits passés incluent «The Brave One», «Gothika», «House of Wax».

L’équipe Downey et Downey Jr. sont remplacées par WME et Hansen Jacobson.

Perlman était plus récemment un écrivain sur «Billions», sur lequel il a finalement atteint le rang de producteur exécutif. Ses autres crédits incluent «The Good Wife» et «The Newsroom». Il développe également l’article de Sports Illustrated «Ce magnat du hockey avait 17 ans. Vous avez un problème avec ça?» dans la fonctionnalité « The Trashers ».

Il est remplacé par Gersh, Brillstein Entertainment Partners et Jackoway Austen. Lista est remplacé par Gersh et Goldenberg Nahmias LLP.

Ceux de Team Downey sont les derniers créateurs de haut niveau à se lancer en affaires avec Apple. Le bras de streaming du géant de la technologie a déjà diffusé des émissions avec de nombreux A-listers, y compris un autre ancien du MCU Chris Evans dans «Defending Jacob». D’autres incluent Jennifer Aniston et Reese Witherspoon dans «The Morning Show», Hailee Steinfeld dans «Dickinson» et Jason Momoa dans «See». Apple développe également un certain nombre d’autres projets de renom, dont une série Hedy Lamarr avec Gal Gadot.

(Sur la photo: Susan Downey et Robert Downey Jr.)