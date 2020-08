La première bande-annonce de Le Batman est arrivé dans le cadre de DC FanDome, et les gens – c’est fantastique. J’avoue être un peu sceptique à propos d’un autre film de Batman, mais tout ici fonctionne et fonctionne extrêmement bien. Je suis maintenant encore plus excité de voir quoi d’autre Matt Reeves nous réserve, et comment Robert Pattinson interprète le rôle du Caped Crusader. Regardez la bande-annonce de Batman ci-dessous.

La bande-annonce de Batman

Bon sang. Ecoutez, je ne veux pas exagérer les choses ou devenir trop hyperbolique, mais cette bande-annonce possède, comme disent les enfants. Même si j’aime le talent impliqué dans ce projet, j’avouerai qu’une partie de moi pensait: «Vraiment? Un autre film de Batman? Mais cette bande-annonce m’a vendu. Bien que cela semble garder le même ton du «monde réel» que les films de Christopher Nolan, il semble et se sent différent. Dirtier; grungier.

À bien des égards, cela ressemble à un film de tueur en série qui contient simplement Batman. Comme Seven, avec Batman au lieu de Brad Pitt. Et cette utilisation de «Something in the Way» de Nirvana? La perfection. D’autres choses que j’ai vraiment creusées: Batman valsant calmement dans une scène de crime pour parler avec Gordon; Batman frappant un crétin alors que la caméra ne coupe jamais; Les petites oreilles très mignonnes de Catwoman sur son masque; le fard à paupières visible autour des yeux de Pattinson quand il enlève son masque.

DC a un petit moment en ce moment. Leur DCEU avait des pierres d’achoppement, mais ils semblent s’être remis sur les rails maintenant. La solution? Essayez tout et n’importe quoi. Le monde DCEU existe toujours, mais maintenant ils ont des mondes alternatifs et non connectés. L’un de ces mondes est celui habité par le Joker de Joaquin Phoenix. Et maintenant, nous avons The Batman, une nouvelle interprétation du Dark Knight qui n’a rien à voir avec le DCEU, ou tout autre film de Batman qui l’a précédé.

Plutôt qu’un redémarrage à la manière d’un an, The Batman se déroule au cours de la deuxième année de la croisade de Batman contre le crime. Ce qui est bien, car nous n’avons vraiment pas besoin d’une autre histoire d’origine à ce stade. Robert Pattinson est Bruce Wayne / Batman, menant un casting qui comprend Zoë Kravitz comme Catwoman; Paul Dano comme The Riddler; Jeffrey Wright en tant que commissaire Gordon; John Turturro comme Carmine Falcone; Peter Sarsgaard comme Gil Colson, procureur du district de Gotham; Jayme Lawson comme Bella Reál, candidate à la mairie de Gotham; Andy Serkis comme Alfred; et Colin Farrell comme le pingouin.

Reeves a co-écrit le scénario avec Mattson Tomlin, avec Reeves promettant «une version policière presque noire de Batman», quelque chose qui semble en effet frais. Batman est souvent appelé «Le plus grand détective du monde» dans les bandes dessinées, mais il n’a jamais vraiment fait beaucoup de travail de détective dans les films, à part quelques instants ici et là dans The Dark Knight. La production de The Batman a dû s’arrêter en raison du coronavirus, mais Reeves et sa société espèrent se remettre au travail le mois prochain.

Le Batman s’ouvre 1 octobre 2021.

