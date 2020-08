L’une des grandes leçons de 2020 est que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Et l’industrie du divertissement en est un excellent exemple, Eh bien, son calendrier et ses projets pour l’avenir ont changé d’un moment à l’autre à la suite de la crise sanitaire. Cependant, au milieu de tout le chaos viennent toujours de bonnes idées et en août, ils portent le nom du DC FanDome.

Mais nous y allons par parties. A la mi-juin, l’arrivée de l’immense événement virtuel DC Fandome a été annoncée, qui a pour objectif de présenter tous les titres et projets au sein du DC Multiverse, ou en d’autres termes, l’univers qui englobe tous les personnages, histoires, sorties et projets futurs de DC.

Le 22 août prochain – pendant 24 heures et entièrement gratuit –, les fans du monde entier pourront vivre une expérience unique où exclusivement des films, séries, jeux vidéo, bandes dessinées, concours et bien plus encore seront discutés. Mais maintenant vient le bon: Qui fera partie du DC FanDome?

Les organisateurs du DC FanDome ont annoncé les plus de 300 invités qui participeront à leurs différentes activités. Ici, nous vous disons le plus ils nous excitent:

Le Batman

Parmi les invités les plus importants et peut-être les plus attendus, on trouve Matt Reves et Robert Pattinson, réalisateur et protagoniste de The Batman. À la mi-2019, il a été annoncé que Pattinson serait l’acteur principal de ce film réalisé par Matt Reeves. Comme on s’en souvient, depuis l’annonce de sa production, il y a eu un peu de polémique.

D’abord parce que C’était un projet auquel Ben Affleck participerait; Cependant, la décision a été prise de le supprimer (et pas seulement en tant qu’acteur, mais aussi en production) pour présenter l’histoire des origines de Batman.. Il fallait donc un artiste beaucoup plus jeune … et c’est ainsi que le nom Pattinson est né.

Viennent ensuite les doutes sur le travail de l’acteur dans un film aussi important et après un personnage qui a laissé de nombreux doutes entre les mains d’Affleck. La réalité est que la confiance s’est progressivement rétablie, notamment lorsqu’il a été annoncé que Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell et même Andy Serkis feraient partie du casting.

DC FanDome a annoncé la présence de Val Kilmer au sein des activités de l’événement. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais Il faut penser que c’est lié à The Batman, car en 1995, il a joué le personnage de Batman Forever de Joel Schumacher. La question est: les histoires seront-elles liées?

Dans l’un de ces Kilmer rend hommage à Schumacher, décédé le 22 juin à 80 ans.

Suicide Squad 2

C’est l’une des parties les plus attendues du DC FanDome, car elle implique la présence de TOUS les acteurs de Suicide Squad 2 plus le réalisateur James Gunn.

Résumé court: David Ayer Suicide Squad a été créé en 2016 avec un casting impressionnant dirigé par Margot Robbie et Will Smith, en plus d’une histoire qui n’avait pas été vue sur grand écran. Cette énorme production, disons que c’était un succès au box-office, mais cela n’a pas très bien marché dans les critiques.

Par conséquent, sNous avons cherché un autre réalisateur qui pourrait lui donner une touche beaucoup plus sombre, mais sans perdre de vue l’humour. Après une controverse sur Twitter, Warner Bros. a signé James Gunn, réalisateur et créateur de la saga Guardians of the Galaxy du MCU. Bien sûr, c’était une bonne nouvelle, surtout quand le retour de certains noms du casting du premier et des nouveaux visages a été annoncé.

Parmi les invités les plus en vue est James Gunn, bien sûr, plus Margot Robbie, Jai Courtney, Viola Davis et Joel Kinnaman. Ils reviennent tous dans leurs personnages. La bonne chose vient avec les acteurs et actrices qui ont été signés pour ce deuxième opus comme Idris Elba, Pete Davidson, Michael Rooker, Peter Capaldi, Sean Gunn, John Cena, Storm Reid, Nathan Fillion, David Dastmalchian, Juan Diego Botto et Daniela Melchior.

Qu’est-ce qui nous excite le plus? L’acteur mexicain Joaquín Cosío, qui a rejoint en septembre 2019 le casting de Suicide Squad 2, Il sera également parmi les invités du DC FanDome au nom du Mexique.

Awww. Cette pièce est soudainement devenue poussiéreuse. ❤️🙏❤️ https://t.co/Xxth9eLQog – James Gunn (@JamesGunn) 5 août 2020

Wonder Woman 1984

Ce ne serait pas un événement DC s’il n’était pas intégré à l’agenda de Wonder Woman 1984, le deuxième volet de ce personnage joué par Gal Gadot. Gadot sera présent pour le DC FanDome avec les personnages les plus importants de ce film tels que Chris Pine (Steve Trevor), Connie Nielsen (Hippolyta) et Robin Wright (Antiope), qui répètent leurs personnages après l’énorme succès de 2017.

Mais Nous verrons également les nouveaux membres de Wonder Woman 1984 qui sont interprétés par Pedro Pascal et Kristen Wiig. Comme nous le savons, Pascal jouera Max Lord tandis que Wigg jouera Cheetah. Patty Jenkins sera également présente à l’expérience le 22 août.

Comme nous savons, la première de Wonder Woman 1984 a été un peu chaotique, Pour dire le moins. La première était prévue pour juin 2020; Cependant, en raison de la pandémie, il a déplacé sa date en août et pour les mêmes raisons, il devait être changé avant le 2 octobre.

Apparemment, tout indique que cette date sera la date limite pour qu’il atteigne les salles de cinéma, car c’est l’un des films les plus attendus de 2020.

Adam noir

Le public a duré des années pour demander à l’acteur Dwayne «The Rock» Johnson de faire partie de l’univers cinématographique de DC. Au début, il était n’importe quel personnage, mais depuis l’année dernière, un nom parfait sonnait pour lui: Adam noir. Cela a été amélioré avec la première de Shazam!, Un personnage qui vit avec Black Adam dans la même histoire.

Enfin, d’ici fin 2019, Il a été confirmé que Dwayne Johnson jouerait ce personnage emblématique qui représente l’ennemi juré de Shazam et même de Superman. L’acteur l’a confirmé avec une affiche et une date fixée au 22 décembre 2021. Rien n’a encore été dit sur la date de sortie; cependant, nous espérons que cela se produira le plus tôt possible.

C’est peut-être pourquoi Le nom de Dwayne Johnson annoncé pour le DC FanDome. Peut-être que nous prenons de l’avance sur lui-même et qu’il participera à une autre activité comme Suicide Squad 2 ou Shazam! 2, bien Il a été annoncé il y a des mois que le film de James Gunn pourrait faire ses débuts, ou qu’il coexiste dans la même chronologie que Shazam.

Mais alors, Nous devrons attendre le 22 août et savoir si les détails de sa production, de sa distribution, de sa date de sortie et plus seront révélés. Ou, ce sera juste un invité qui nous laisse plus de doutes …

Shazam! deux

Au premier semestre 2019, Shazam! Est sorti, l’un des opus les plus acclamés de DC, mais qui a étonnamment mal fait au box-office. Cependant, l’histoire a été si bien accueillie que Warner Bros. a décidé d’opter pour un deuxième opus qui, jusqu’à présent, pourrait être publié tout au long de 2022.

Pour cela, la production de Shazam! 2 fera partie des activités DC FanDome avec la présence de Zachary Levi, qui donne vie à Shazam. À côté de lui apparaîtra Asher Angel, l’acteur qui joue Billy Batson, le garçon qui a reçu des pouvoirs pour sauver le monde du mal. On le sait, quand il dit «Shazam», il devient une sorte de Superman.

Aussi Les acteurs Jack Dylan Grazer et Adam Brody seront présents, qui interprètent la version enfant et adulte du personnage de Freddy Freema. Une belle surprise est aussi le nom de Faithe Herman, connue dans le film sous le nom de Darla Dudley et qui sera accompagnée de Meagan Good, la version adulte.

Finalement, pour Shazam! 2 sera assisté par David F. Sandberg, le réalisateur du premier film qui revient prendre la direction de ce deuxième opus. Peut-être que dans ce cas, il résoudra la question de savoir s’il jouera Mister Mind …

Ligue de justice

Peut-être que ce titre est l’un de ceux qui excite le plus les fans non seulement dans l’univers DCmais de ceux qui aiment les films de super-héros. La raison? Ces derniers mois, on a parlé de La version de Zack Snyder de Justice League et la possibilité de voir sa vision de ce qui serait la production la plus remarquable parmi les films de DC de ces dernières années.

Zack Snyder serait en charge de Justice League pour la première en 2017; Cependant, une tragédie personnelle a poussé le réalisateur, le scénariste et le producteur à quitter le projet et Il laissera le soin à Joss Whedon, dont on se souvient pour des titres comme The Avengers et Avengers: Age of Ultron.

Comme nous avons pu le voir, le film n’a pas eu le succès escompté, et beaucoup considèrent que c’est parce que Whedon n’a pas respecté l’histoire que Snyder a commencé à raconter, et en fait, il a volé plusieurs des scènes qui avaient déjà été enregistrées. C’est pourquoi les fans ont demandé la sortie de la version de Snyder… et cela semble arriver. En mai, le même réalisateur a déclaré que sa coupe reviendrait à HBO Max.

Et il y a quelques semaines a révélé une brève scène où nous avons pu voir Superman dans son costume noir emblématique aux côtés d’Alfred. Les deux personnages sont respectivement interprétés par Henry Cavill et Jeremy Irons.

Le flash

En août 2019, Andy Muschietti a annoncé qu’il serait le réalisateur de The Flash, le film solo proposé par Ezra Miller lui-même, qui l’a joué trois fois. Cette nouvelle est venue avant la première du chapitre 2 de It, qui a été un succès l’année dernière qui a ajouté aux bonnes critiques du premier opus de ce film.

Les noms de Muschietti et Ezra Miller apparaissent sur la liste des invités DC FanDome, et très probablement ils vont nous parler de ce projet dont peu de détails ont été révélés.

Aquaman 2

Le seul nom de La liste DC FanDome liée à la production Aquaman 2 est celle de Patrick Wilson. Cet acteur a joué Ocean Master dans le film de 2018 avec Jason Momoa.

Nous ne pouvons rien garantir concernant ce titre; cependant, Nous sommes enthousiasmés par la possibilité que des détails soient révélés, du moins les plus basiques comme le casting auquel Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Yahya Abdul-Mateen et Dolph Lundgren pourraient revenir. Des problèmes tels que la date de production et la première (ici pour confirmer si les plans suivent pour 2022).

Écrivains et créateurs au DC FanDome

Dans la longue liste, nous trouvons des noms allant de les membres des plus grandes productions, aux scénaristes, écrivains, producteurs, réalisateurs et, bien sûr, aux acteurs et actrices qui ont construit le multivers DC.

Il convient de noter la présence de Damon Lindelof, que nous connaissons comme le créateur de séries emblématiques telles que Lost. Cependant, depuis l’année dernière, nous l’avons très présent pourJe serai responsable de Watchmen, la série HBO qui reprend la légendaire bande dessinée Alan Moore et qui vit dans l’univers DC.

Aussi Neil Gaiman, auteur d’œuvres telles que American Gods et Coraline, sera présent. Mais s’il est là, c’est à cause de The Sandman, la série de bandes dessinées DC Comics qui a récemment annoncé une bande-annonce pour lire la bande dessinée dans la voix d’un grand casting comme James McAvoy, Michael Sheen, Andy Serkis, Riz Ahmed, Taron Egerton, entre autres.

Jeremy Carver, réalisateur et scénariste, fera également une visite du DC FanDome, et le fera très probablement avec Diane Guerrero, Matt Bomer et Timothy Dalton, protagonistes de Doom Patrol.

L’un des noms qui a le plus retenu notre attention était Giancarlo esposito, acteur connu de séries comme Breaking Bad ou The Boys. Ces derniers mois set la rumeur s’est répandue qu’il participera à un jeu vidéo … et cela pourrait être annoncé sur le DC FanDome.

Parmi les autres invités seront Kaley Cuoco, qui a donné voix à la version animée de la série Harley Quinn depuis 2019. Les autres noms qui nous ont surpris sur la liste étaient Terry Crews (qui annonce probablement une surprise) et Tamara Tunie. Si ce dernier ne vous semble pas familier, il vous suffit de jeter un coup d’œil à la distribution de Law and Order: UVE et de vous rappeler que c’était le célèbre coroner. Mais que faites-vous dans le DC FanDome?

Liste complète