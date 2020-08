Comme indiqué précédemment, Rocksteady, les créateurs de Batman: Arkham, développent un nouveau jeu basé sur The Suicide Squad. Les rumeurs selon lesquelles le studio travaillait sur un titre de Suicide Squad étaient aussi anciennes que la dernière fois que nous sommes sortis sans masque, mais cela a finalement été confirmé. Maintenant, avant la présentation officielle du jeu, Rocksteady a révélé le nom que portera son nouveau titre.

Grâce à la révélation du calendrier DC FanDome, Rocksteady a annoncé que son nouveau jeu vidéo s’appellera Suicide Squad: Kill the Justice League. Jusqu’à présent, la première affiche et le titre du jeu sont les seuls détails qui ont été révélés depuis Rocksteady, mais ils ne pourraient pas être plus clairs: une énorme confrontation est à venir dans The Suicide Squad et Justice League.

Le DCFanDome aura lieu le 22 août, tandis que La présentation de Suicide Squad: Kill the Justic League aura lieu à 19h00 à Mexico. Cela durera 20 minutes et peut-être, si nous courons avec un peu de chance, nous pourrons voir le premier trailer ou gameplay du jeu et même connaître la date de son lancement.