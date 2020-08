Une remise de prix est une chose difficile à réaliser dans une pandémie, et bien que les VMA se soient lancés avec un programme admirablement ambitieux et une gamme d’artistes bourrée de pouvoir, Roddy Ricch et J Balvin se sont tous deux retirés, Variety a confirmé.

« Malheureusement, J Balvin et Roddy Ricch ne se produisent plus », a déclaré une source proche du spectacle à Variety. «Comme pour chaque remise de prix, il y a toujours des changements de talent de dernière minute. Cela dit, cette année comporte plus d’obstacles logistiques que la plupart des autres et la santé et la sécurité de nos employés et partenaires sont de la plus haute importance.

Alors que Ricch est l’une des stars de l’année – propulsé par son hit omniprésent «The Box» – et que Balvin est un artiste fascinant avec des décors élaborés, la programmation est toujours forte: les artistes au moment de la publication de cet article comprennent Lady Gaga, Ariana Grande, The Weeknd, BTS, Miley Cyrus, DaBaby, Doja Cat, Maluma, CNCO et une fente de retour occupée par les Black Eyed Peas, avec des artistes supplémentaires qui seront annoncés dans les prochains jours.

Alors que le spectacle devait initialement avoir lieu au Barclays Center de Brooklyn avec plusieurs performances organisées dans divers «endroits emblématiques de la ville de New York», les réalités de la pandémie ont forcé les producteurs à abandonner le plan Barclays et à ce que les performances aient lieu. sur les sites de New York et sur une scène sonore à Los Angeles.

Grande et Lady Gaga mènent les nominations de cette année avec neuf, suivies de Billie Eilish et du Weeknd avec six nominations. Les quatre artistes ont été nominés pour la vidéo de l’année.

Les VMA seront diffusées en direct le dimanche 30 août à 20 h HE / PT. Consultez la liste complète des nominés ici.