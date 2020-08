Roddy Ricch et J Balvin ne se produiront pas aux VMA 2020.

Ce fut une année énorme pour Roddy Ricch. Please Excuse Me For Being Antisocial, son premier album sur un label majeur, est devenu fou, en particulier grâce à la force de « The Box » – le n ° 1 le plus ancien du Billboard Hot 100 cette année. En plus de cela, il a remporté son premier Grammy et a récemment révélé que son deuxième album était terminé, bien qu’aucune date de sortie n’ait été fixée.

Alors que Roddy Ricch est incontestablement le nouveau venu le plus en vogue cette année, il était logique qu’il ait honoré la scène des VMA. Et bien qu’il ait été confirmé pour faire partie de la liste des artistes pour la remise des prix 2020, il s’avère qu’il a décidé de ne pas le faire. Selon Variety, les Video Music Awards ont confirmé que Roddy Ricch et J. Balvin se sont retirés de la formation des interprètes. Ils n’ont pas nécessairement précisé pourquoi, mais il semble incroyablement probable que cela ait à voir avec les préoccupations croissantes entourant le coronavirus.

« Malheureusement, J Balvin et Roddy Ricch ne se produisent plus », a déclaré une source proche du spectacle. « Comme pour chaque remise de prix, il y a toujours des changements de talent de dernière minute. Cela dit, cette année a plus d’obstacles logistiques que la plupart et la santé et la sécurité de nos employés et partenaires sont de la plus haute importance. »

Les VMA ont été contraints de rediriger leurs plans en raison du coronavirus. Au lieu d’accueillir l’événement au Barclay’s Center, MTV accueillera les VMA dans des endroits emblématiques de New York – une ville dévastée par le coronavirus. Il a récemment été rapporté que les artistes et les célébrités assistant à la cérémonie de remise des prix pourront contourner la règle de quarantaine de 14 jours imposée aux voyageurs entrant dans la ville.

