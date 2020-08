Avant que Sicario n’entre en salles, Denis Villeneuve et Roger Deakins avaient filmé une scène qui servirait de prologue au film et qui présenterait le personnage de Benicio del Toro d’une manière peu orthodoxe. Cependant, la scène a été supprimée et le directeur de la photographie y a fait référence dans un récent épisode de son podcast tout en affirmant que c’était une excellente séquence qu’il avait ratée de voir sur grand écran.

Cette semaine sur Team Deakins, le podcast réalisé par Roger Deakins et sa femme, il a reçu en tant qu’éditeur invité Joe Walker avec qui le photographe a formé une équipe dans les films Blade Runner 2049 et Sicario, tous deux de Villeneuve. C’est précisément à propos de ce dernier qu’ils ont parlé et rappelé la scène d’ouverture du film qui a finalement été supprimée.

«Il y a eu une séquence d’ouverture sur la côte qui a été éliminée. C’était une scène fantastique », a déclaré Walker. « C’est le cœur lourd qu’on a enlevé quelque chose comme ça, mais ça a changé la perspective du point de vue dans le film. »

Walker avait précédemment décrit la scène. Il a présenté le meurtrier Alejandro Gillick, le personnage de Benicio del Toro, alors qu’il interrogeait un policier et mettait sa tête sous l’eau. Puis Alejandro a administré une réanimation pulmonaire à la victime, uniquement pour l’interroger et la torturer à nouveau. «C’était une belle scène, mais il me semblait important d’ancrer l’histoire du point de vue de Kate [Emily Blunt] dès le début et permettant à Kate et au public de découvrir Alexander en même temps », a déclaré l’éditeur.

Sans ladite scène, Sicario commence plutôt par le personnage de l’agent du FBI Kate, arrivant à l’aéroport pour effectuer plus tard un raid avec son équipe dans une maison occupée par un cartel mexicain.

« Cela a changé l’introduction de Benicio et la perspective du film », a ajouté Roger Deakins. « Tu ressens ça [el corte final] il s’agit plus d’Emily et de ce personnage fantomatique qui se présente à l’aéroport. Cette séquence me manque vraiment, mais je suis content qu’elle n’ait pas été utilisée. Je me souviens combien il était difficile de le filmer. Et quand Denis a dit qu’il ne viendrait pas dans le montage final, je l’ai interrogé, mais une fois que vous l’avez vu objectivement, je pense que c’était une très bonne décision. »

Roger Deakins a été nominé pour un Oscar pour son travail sur le film et aussi pour sa collaboration ultérieure avec le réalisateur; Blade Runner 2049 lui a finalement décerné sa première statuette et la deuxième est venue cette année grâce à son travail sur le drame de guerre d’action de 1917.

denis villeneuve roger deakins tueur à gages