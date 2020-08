Venga la Alegría: Romance secrète présumée entre deux conducteurs masculins | INSTAGRAM

Selon les témoins des personnes impliquées, ils envisagent déjà de vivre ensemble.

Roger González n’a jamais eu de problème à élever son nom au sein de l’industrie, cependant, depuis qu’il a rejoint le casting de l’émission du matin «Venga la Alegría», sa popularité a augmenté, ce qui lui a sans aucun doute ouvert beaucoup plus d’opportunités. des emplois dans le milieu.

Pour cette raison, Roger joue désormais dans un petit scandale, car selon des sources très proches du pilote, il a révélé qu’il pourrait prendre le temps d’une romance secrète avec le vainqueur de MasterChef Mexico 2018, Ismael Zhu Li, également connu sous le nom de « El Chino » , un ami commun.

Dans cette interview, la personne proche des célébrités a déclaré que Roger n’a pas voulu aborder le sujet de sa sexualité, mais que cela ne l’a pas empêché de profiter de ses relations, car il a souligné qu’il avait eu des fréquentations formelles dans le passé.

De la même manière, l’informateur a commenté que le célèbre animateur avait une relation pendant trois ans avec l’annonceur, chanteur et acteur Jorge Anzaldo, avec qui il a travaillé en 2017 dans la pièce «Hoy no me carga» et ils ont également dirigé les programmes radio ensemble « Wake up » et « Duro de tamar »; cependant, il n’a jamais parlé de cette relation.

De même, « l’ami » a mentionné que Roger et « El Chino » se sont rencontrés lors des émissions de « Todo un show », où ils ont commencé une grande amitié, qui les a même amenés à travailler ensemble dans « Tres tragones », où ils ont visité des restaurants avec la célèbre Ana Obregón.

Il s’avère qu’ils ont travaillé ensemble sur plusieurs projets et passer autant de temps ensemble a tout fait disparaître, ce qu’ils ressentaient était déjà très évident, mais comme « El Chino », c’était étrange de pouvoir avoir quelque chose avec un homme parce qu’il n’avait eu que Épouses féminines, cependant, Roger a été encouragé à déclarer son amour et il n’a pas refusé.

Alors maintenant, selon les rumeurs fortes et notoires, on pense que les deux sont ensemble depuis environ six mois, mais deux mois en tant que relation formelle, il est donc mentionné qu’ils envisageraient de déménager pour vivre ensemble en couple.