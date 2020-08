Seymour Tahirbekov est une star des échecs réticente, un jeune grand maître d’Azerbaïdjan dont la vie est strictement contrôlée par son père et entraîneur émotionnellement toxique. À la veille de son affrontement avec le champion du monde en titre, les nerfs de Seymour ont commencé à s’effilocher et il s’échappe vers une île isolée peuplée de chevaux sauvages et d’un vieil homme solitaire. Loin des projecteurs et avec un nouveau sentiment de liberté, il commence à retrouver la tranquillité d’esprit. Mais à quelques jours des championnats du monde, ce n’est qu’une question de temps avant que la chasse à l’homme nationale pour le grand maître AWOL ne se termine.

« The Island Within » est écrit et réalisé par Ru Hasanov, qui a co-dirigé le joueur de Locarno 2013 « Chameleon ». Produit par sa société basée à Bakou, Coyote Cinema, et coproduit par la société française Arizona Productions, le film a été présenté en première mondiale en compétition au Festival du film de Sarajevo.

Né et élevé à Bakou, Hasanov a étudié aux États-Unis avant de travailler pour Vice Media à New York. Sa carrière itinérante l’a emmené en Lituanie et en Russie avant de retourner en Azerbaïdjan en 2017 pour faire «The Island Within», qualifiant cela de «bon moment pour aider à faire les choses ici dans l’industrie cinématographique». Hasanov a parlé à Variety des parallèles entre les échecs et le cinéma, le coût élevé du succès et l’émergence récente de l’industrie cinématographique azerbaïdjanaise.

«The Island Within» est basé sur une histoire vraie. Comment avez-vous découvert cette histoire et dans quelle mesure vous êtes-vous attaché à votre scénario?

L’Azerbaïdjan accorde une attention particulière aux échecs. Nous avons deux ou trois grands maîtres; l’un des joueurs d’échecs était le numéro deux mondial récemment. Nous avons des joueurs d’échecs très sérieux, et j’ai pensé que c’était vraiment étrange que nous puissions et devrions être fiers, mais il n’y a pas eu un seul film sur un joueur d’échecs. C’est ce qui m’a donné l’étincelle initiale.

Puis mon père m’a montré un article sur cette île qui était une ancienne ferme soviétique. Il y avait, jusqu’à récemment, ce type qui vivait ici dans une solitude absolue, un Russe du nom de Vitaliy Pronin. Il est mort cette année, il y a à peine quelques mois. J’étais fasciné par l’idée de quelqu’un vivant sur une île avec une flore et une faune uniques. Il y a des flamants roses et des chevaux qui boivent de l’eau de la mer Caspienne. J’ai été époustouflé par cela. Ces deux idées se sont heurtées, et c’est ainsi que j’ai eu l’idée de ce joueur d’échecs qui s’enfuit sur cette île.

Êtes-vous vous-même un joueur d’échecs?

Oui. Je suis un passionné d’échecs. J’adore les échecs et j’ai beaucoup d’amis qui aiment jouer aux échecs. Je suis loin, loin d’être professionnel, mais je suis un grand passionné d’échecs.

Y a-t-il des similitudes entre les échecs et le cinéma? Résolution de problèmes complexes? Une capacité à penser à quelques pas en avant?

Eh bien, d’une manière ou d’une autre, bien sûr. Je pense que le cinéma et les échecs reflètent d’une manière ou d’une autre la vie. Vous devez penser à la fois tactiquement et stratégiquement. Bien sûr, c’est aussi une question de résolution de problèmes, en particulier lorsque vous réalisez un film à petit budget ou sans budget, vous devez bien réfléchir aux moyens de le faire. Oui, je pense qu’il y a des similitudes, mais pour moi au moins, je pense que le cinéma ressemble beaucoup plus aux échecs. Quand on parle de cinéma, c’est une forme d’art qui peut être différente des échecs. Bien que je pense qu’après le quatrième coup aux échecs, il y a plus d’un milliard de possibilités. Je suppose que c’est à peu près la même chose avec le cinéma.

Quand on lui présente, Seymour semble être un agent passif dans sa propre vie: il est à la merci de son père et entraîneur, des politiciens locaux et des exigences qui lui sont constamment placées en tant que concurrent. Il a passé toute sa vie confiné dans un système conçu pour faire de lui le grand maître qu’il est devenu. Pensez-vous qu’il soit possible pour quelqu’un dans sa position de trouver un certain degré d’autonomie au sein de ce système – d’être autre chose que la machine d’échecs que nous le voyons être?

Je pense que ce n’est pas seulement une question d’échecs. Il y a tellement d’exemples, même de films, sur un problème très similaire: «Whiplash» ou avec «Black Swan». Lorsque vous faites quelque chose de manière professionnelle, je pense que vous signez automatiquement un accord avec le diable. Vous investissez tellement de votre vie dans [it]. De toute évidence, plus vous passez de temps sur quelque chose, mieux vous y devenez. Par exemple, je faisais des recherches approfondies, et les maîtres d’échecs azerbaïdjanais locaux, même lorsqu’ils vous parlent, jouent toujours aux échecs sur leur smartphone. C’est quelque chose qui prend littéralement tout votre temps. Vous êtes obsédé par tout ce que vous faites.

Pour moi, personnellement, ce n’est pas vraiment la question de [Seymour] ne pas avoir le temps de faire quelque chose. Il s’agit plus du vide qu’il ressent en lui-même. C’est une question de liberté personnelle qu’il n’a pas vraiment le temps d’explorer et de former en tant qu’individu. Il y a cette chose que j’ai entendu quelqu’un dire une fois, que les garçons ont besoin de la permission de leur père pour devenir des hommes. Peut-être que le problème est qu’il n’a pas vraiment eu le temps d’obtenir la permission de son père pour devenir un homme.

Eh bien, on peut se demander si le père qu’il a lui permettrait même de faire cela. Il y a une scène dans le film où le père de Seymour lui raconte une histoire sur les épreuves que son grand-père a endurées, quand il a été arrêté et torturé par le KGB. Et son conseil à son fils est simplement: «Homme debout». Pour en revenir à votre point de vue, il ne s’agit peut-être pas seulement de son père lui donnant le temps et l’espace pour devenir un homme; il s’agit de savoir quel genre d’homme son père attend de lui. Trouvez-vous que cette idée de la masculinité est particulièrement problématique en Azerbaïdjan?

Pas seulement l’Azerbaïdjan. L’Azerbaïdjan est un endroit très étrange. C’est un endroit très intéressant. C’est une démocratie laïque. Si nous remontons dans l’histoire, par exemple, les femmes ont obtenu leur droit de vote en 1918. Nous avons cette tradition de laïcité et de modernité. Mais en même temps, il existe une mentalité très spécifique dans le Caucase. Si vous regardez la culture du Caucase – que ce soit le Tadjikistan, la Tchétchénie ou la Géorgie – il y a cette attente d’un homme comme un homme qui remonte à l’histoire. Il y a diverses influences. Mais oui, il y a certainement une attente sur le rôle de ce qu’est un homme. Je pense que ce film était en quelque sorte une exploration du rôle des hommes dans cette société. Et à plus grande échelle également, je pense qu’il est temps de réfléchir correctement à cette question de ce qu’est un homme.

Seymour se débat au début du film avec le désir d’être libre, alors même qu’il admet: «Je ne peux même pas m’expliquer. C’est une sorte de paradoxe, n’est-ce pas? Il est tellement pris au piège qu’il ne sait même pas ce que signifie la liberté.

Exactement. Vois-le de cette façon. C’est définitivement un intellectuel. Il est le deuxième joueur d’échecs au monde. Vous ne pouvez pas dire qu’il est intellectuellement inférieur à quiconque autour de lui. Mais c’est le genre de chose dont j’ai été témoin de nombreuses fois avec mes amis et mes pairs. J’ai beaucoup d’amis qui sont des musiciens, des musiciens de renommée mondiale, qui jouent, par exemple, du piano sans interruption, 24h / 24 et 7j / 7. Et pendant que nous jouions au football dans le quartier, ils étaient coincés à la maison, à s’entraîner. De toute évidence, vous réalisez qu’il y a quelque chose de plus que cela, mais vous ne savez pas ce que c’est. Parce que tu n’as jamais été exposé à ça. Bien sûr, [Seymour] se rend compte qu’il y a tout un autre monde en dehors du monde dans lequel il vit, qui est assez limité. Et il en est bien conscient. Mais il n’a jamais eu la chance de l’explorer.

Il y a un ton de nationalisme qui revient tout au long du film, cette fierté très accrue – et gonflée – que les gens prennent dans les réalisations de Seymour comme contribuant d’une manière ou d’une autre à la gloire de la nation. Vous le présentez d’une manière très drôle et ironique, mais je me demande ce que cela signifie pour vous d’être un jeune cinéaste azerbaïdjanais? Comment voulez-vous que votre film soit perçu comme un instantané – même personnel et idiosyncratique – de votre pays aujourd’hui?

C’est une question et une question très compliquées, car je pense qu’il est extrêmement important pour une jeune nation d’être fière de diverses réalisations. Vous pouvez être témoin de cela pendant la Coupe du monde, ou tout autre événement sportif, lorsque les représentants d’un certain groupe sont fiers d’appartenir à ce groupe. En ce sens, ce n’est pas différent avec le cinéma. Par exemple, quand Hilal Baydarov est entré dans la compétition principale de Venise [with “In Between Dying”], c’était quelque chose que nous tous, que nous soyons amis ou collègues ou que nous aimions les films les uns des autres ou non, tout le monde était uni parce que nous étions fiers que l’un de nous soit entré dans un festival de cinéma aussi important pour la première fois de notre l’histoire. C’est évidemment une grande réussite. Je ne vois pas de problème à être fier de quelque chose.

Cependant, je pense que lorsque nous parlons de cinéma et de l’industrie cinématographique en Azerbaïdjan, il y a une génération de jeunes cinéastes qui s’est formée au cours de la dernière décennie. Et je pense que d’année en année, nous faisons entendre notre voix. L’année dernière, par exemple, l’un de nos collègues a remporté le prix Fipresci à Rotterdam, et cette année nous avons un film à Cannes et un film à Venise. Nous sommes à Sarajevo. Je pense donc que la tendance de ce groupe de personnes, ou de cette vague, qui fait entendre sa voix au niveau international, est un très bon début et une chose très positive que nous partageons tous et dont nous sommes fiers. Qui pourrait demander quelque chose de plus ?