Russell Crowe fait un don pour reconstruire l’un des restaurants préférés d’Anthony Bourdain à Beyrouth.

Russell Crowe a fait un don important pour réparer Le Chef de Beyrouth, un restaurant connu pour être l’un des préférés de feu Anthony Bourdain.

Michael Loccisano / .

« Au nom d’Anthony Bourdain. Je pensais qu’il l’aurait probablement fait s’il était encore là. Je vous souhaite à LeChef le meilleur et j’espère que les choses pourront être remises en place bientôt », a écrit Crowe sur Twitter.

Le restaurant a été endommagé lors de l’explosion à Beyrouth et un GoFundMe a été lancé pour aider à financer les réparations de l’établissement.

« Le Chef de Beyrouth et son chanteur bien-aimé, Charbel, ont besoin de notre aide pour se reconstruire après l’horrible explosion de la semaine dernière. Le restaurant a survécu à la guerre et aux crises économiques, mais l’explosion du port l’a laissé en ruine », lit-on dans la description de GoFundMe. que ce soit la fin de ce spot légendaire. Vos dons serviront au remplacement de l’électricité, des fenêtres, du réfrigérateur, de la cuisinière à gaz et d’autres éléments essentiels qui ont été endommagés, afin que Le Chef puisse ouvrir ses portes, que le personnel puisse reprendre son travail et Charbel peut nous accueillir à nouveau bientôt. «

Bourdain a visité le restaurant pour un épisode de son émission de cuisine et de voyage No Reservations, qui a été nominé pour un Emmy. Lui et son équipage ont été piégés dans la ville pendant la guerre israélo-libanaise.

Faites un don à la page GoFundMe ici. Il a actuellement recueilli 18 674 $.

[Via]