Ryan Reynolds, à juste titre ou non, avait autrefois la réputation d’être un fainéant d’Hollywood. Cependant, ses jours de fourrage rom-com sont révolus depuis longtemps, comme le démontrera ce regard sur ses prochains films. Comédie fourrage peut-être, mais plus de vacances professionnelles glorifiées avec Sandra Bullock. La célébrité a un prix élevé, vous savez.

Free Guy est le premier de ses nouveaux films à sortir, faisant ses débuts tant attendus le 11 décembre. La comédie sur un personnage de jeu vidéo qui prend conscience de lui-même a subi un long retard aux mains du coronavirus et on a l’impression d’en parler depuis très longtemps. Croisons les doigts, ça vaudra la peine d’attendre.

Non content d’être classé, Reynolds prêtera également sa voix à l’animation familiale Les Croods 2, où il reprendra le rôle de l’homme des cavernes Guy du film précédent. C’est sorti le 23 décembre.

Le garde du corps de l’épouse de Hitman, quant à lui, arrive le 20 août 2021. En plus d’avoir le titre le plus disgracieux depuis Les crimes de Grindelwald, la suite de l’action réunira Reynolds et Samuel L. Jackson pour une autre série de frissons violents.

S’il y a un genre auquel la star semble s’identifier fortement, c’est bien la comédie d’action. Je veux dire, Deadpool était une comédie d’action et cela lui a donné l’une de ses sorties les plus réussies à ce jour, donc c’est compréhensible. Sur cette note, le blockbuster Red Notice de Netflix suivrait la même formule. Aux côtés de Dwayne Johnson et Gal Gadot, Reynolds jouera un brillant escroc. Pas encore de mot sur une date de sortie.

Maintenant, il y a une ironie cruelle pour laquelle les deux films les plus excités sont également les deux plus éloignés de la sortie. Deadpool 3 et Detective Pikachu 2 en sont encore à leurs premiers stades de développement, il faudra donc encore un certain temps avant de voir non plus. En particulier, cependant, il sera fascinant de voir comment Disney gère le personnage le plus emblématique de Reynolds.

Parmi les autres projets en cours, citons un film de voyage dans le temps sans titre (également produit par Netflix), une adaptation musicale de A Christmas Carol, un redémarrage de Clue et Everyday Parenting Tips, qui le verront jouer «un père aux prises avec les défis quotidiens de la famille et l’éducation des enfants ont été les plus difficiles à surmonter par un soulèvement continu du grand monstre.

Vous avez encore repris votre souffle? Ses Ryan Reynolds surcharge.