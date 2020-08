Ryan Reynolds est déjà dans les ligues majeures et sur un sursaut d’inspiration a lancé son propre service de streaming Mint Mobile + avec un seul film! Dans ce que Reynolds a appelé « le service de streaming le moins cher » du marché, vous ne pouvez voir ni plus ni moins que Foolproof, le classique de l’action de l’acteur.

«Chaque entreprise technologique a besoin d’un service de streaming. Alors… nous présentons Mint Mobile +, le service de streaming le moins cher du marché », a annoncé Reynolds sur Twitter. Le site est déjà disponible (vous pouvez le vérifier ici) et le garçon est-ce quelque chose que vous devez voir.

Chaque entreprise technologique a besoin d’un service de streaming. Alors… voici Mint Mobile +. Le service de streaming le plus abordable au monde! pic.twitter.com/lSMzeurKp8 – Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 12 août 2020

Sur une page d’accueil qui ne doit rien à Netflix, il existe plusieurs catégories allant de Mint Mobile Originals à More ou Less Mint Mobile Originals à Non-Mint Mobile Originals. Et, cela va sans dire, ils vous mènent tous à Foolproof. Mais bon, au moins ils ont tous une vignette différente.

L’histoire derrière est que Reynolds a acheté des actions de Mint Mobile à la fin de l’année dernière, une société de communications mobiles en Amérique, Mint Mobile Plus est donc une initiative marketing intelligente de l’acteur pour attirer l’attention sur le fournisseur. L’acquisition est un geste rare venant de l’acteur et personne ne l’avait certainement en tête, mais qui sait. « Ce n’est pas conventionnel, et c’est pourquoi je l’aime », a déclaré Reynolds à l’époque.

Cette sans compter la référence évidente à Disney Plus, Dont le service de streaming sera disponible au Mexique d’ici la fin de cette année.

Foolproof est un film classique de Ryan Reynolds qui rassemble un gang de mauvais criminels dans le but de voler les actions d’une grande entreprise. Rien d’extraordinaire, mais au moins c’est gratuit.