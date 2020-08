Beaucoup d’entre nous ont des objets si précieux et aimés que nous donnerions n’importe quoi pour ne jamais les perdre. Cela nous a fait comprendre une fille qui a récemment perdu un ours en peluche, qu’elle a pu récupérer grâce à l’aide de Ryan Reynolds, qui a payé 5000 $ pour que la jeune femme puisse récupérer son amie en peluche.

Probablement sauté sur le fait que l’acteur connu pour des bandes comme Deadpool, a offert plus de 110 mille pesos pour récupérer un ours qui n’était pas le sien. Cependant, l’histoire est plus tendre qu’ils ne l’imaginent, car la recherche du jouet en peluche a réussi à faire en sorte qu’une fille se souvienne plus longtemps de sa mère.

L’ours a été volé il y a quelques jours

Il y a quelques jours, l’histoire de Mara Soriano, une fille de Vancouver, au Canada, qui a été victime du vol d’un sac à dos. Le crime s’est produit lorsque Soriano a parlé à une amie pour l’aider à déménager, ce que le jeune homme a accepté de faire sans aucun problème.

Le fait est que lorsque le garçon est allé chez Mara, il a eu un accident de vélo, alors il a appelé son ami pour l’aider. Dans ce laps de temps la jeune femme a laissé un sac à dos contenant un iPad, une Nintendo Switch, des chèques en blanc, son passeport et l’ours en pelucheÀ l’extérieur de votre maison et sans prévenir qu’ils s’occuperont du colis.

C’était un souvenir très précieux pour elle

Étonnamment la jeune femme ne se souciait pas plus du contenu du sac à dos que de l’ours en peluche qui allait là-dedans. Et c’est le jouet en question contient une note vocale de sa mère décédée il y a un an d’un cancer, donc l’ours était le seul objet qui liait Mara à sa mère, qui lui manque énormément.

La fille est devenue virale grâce à une chaîne de télévision qui a diffusé les tentatives désespérées de la fille pour récupérer son ours, allant de la distribution de dépliants à la recherche de grandes décharges. L’histoire a donc touché de nombreuses personnes, dont Ryan Reynolds, ému en offrant 5 000 $ à celui qui a rendu l’ours à son propriétaire.

Vancouver: 5 000 $ à quiconque retourne cet ours à Mara. Aucune question posée. Je pense que nous avons tous besoin de cet ours pour rentrer à la maison. https://t.co/L4teoxoY50 – Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 25 juillet 2020

Grâce à Ryan Reynolds, l’ours a réussi à rentrer chez lui

Malgré tout pronostic, Reynolds a annoncé via son compte Twitter que l’ours était revenu dans les bras de Mara Soriano, qui a mobilisé de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux pour récupérer le précieux souvenir qu’il a de sa mère.

«À la personne qui a pris l’ours, merci de l’avoir gardé en sécurité. Vancouver est incroyable », a écrit Ryan Reynolds en citant le tweet de Mara où il semble étreindre l’ours en peluche qu’il cherchait sur Internet avec le hashtag #FoundMarasBear. Une fin heureuse pour une belle histoire.

Dans des nouvelles plus heureuses… merci à tous ceux qui ont cherché haut et bas. À la personne qui a pris l’ours, merci de l’avoir gardé en sécurité. Vancouver est génial. #FoundMarasBear https://t.co/X7FlyiR89P – Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 29 juillet 2020

Beaucoup ont applaudi ce que Ryan Reynolds a fait

Comme prévu, beaucoup de gens ont applaudi le geste de Ryan Reynolds envers Mara SorianoSans la connaître, l’acteur a accepté de l’aider tant qu’elle avait son ours en peluche. Un acte de gentillesse qui nous a donné un rayon de lumière dans ce terrible 2020, démontrant que les bonnes personnes existent toujours.

Ryan Reynolds a aidé cette histoire à se terminer heureuse. pic.twitter.com/2vv9IIbzqO – Podcast HYPE 🎙🏖 (@ elhyp3) 29 juillet 2020

Ryan Reynolds a offert 5 000 $ en filet pour qu’une fille de Vancouver récupère son ours en peluche. Apparemment, il a été volé et a eu un enregistrement de la voix de sa mère décédée disant: «Je t’aime et je suis très fier de toi. Je serai toujours avec toi ». Et c’est déjà apparu! pic.twitter.com/Re6uSkMERP – Alex Montiel (@AlexMonthy) 30 juillet 2020

Un ours en peluche portant l’audio du message final d’une mère mourante à sa fille a été retrouvé en toute sécurité avec son propriétaire. Mara Soriano a joué l’enregistrement après avoir récupéré l’ours mardi. https://t.co/NKsxkjkfLR pic.twitter.com/DfyuzVbtUs – CBC British Columbia (@cbcnewsbc) 29 juillet 2020

* Tous pleurent en 3 … 2 … 1 … *