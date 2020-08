Sur le papier, il n’y a absolument aucune raison pour laquelle Deadpool 3 ne serait pas l’une des principales priorités de Marvel Studios. Ils ont un actif extrêmement populaire et commercialisable avec une base de fans intégrée qui a vu les deux premiers versements gagner plus de 1,5 milliard de dollars au box-office, un pour lequel ils n’ont même pas besoin de fournir une histoire d’origine pour le parachuter. dans la plus grande franchise de l’histoire du cinéma.

Non seulement cela, mais ils ont également l’une des stars de cinéma les plus reconnaissables au monde pour jouer le rôle principal, Ryan Reynolds ayant plus que montré son engagement envers le personnage en restant attaché à Deadpool pendant plus d’une décennie avant même que Fox. en a fait une réalité en premier lieu. Même les co-scénaristes Rhett Reese et Paul Wernick ont ​​clairement indiqué qu’ils ne voulaient pas qu’un retour.

La quatrième nature révolutionnaire et autoréférentielle de Deadpool lui donne la licence de se présenter où bon lui semble sans enfreindre également les règles établies du MCU, mais les progrès ont évolué si lentement que Reynolds a signé pour d’innombrables nouveaux projets en en attendant, et nous apprenons qu’il pourrait continuer à le faire si Marvel ne commence pas à accélérer le rythme.

Selon nos informations – qui proviennent des mêmes sources qui nous ont dit que Reynolds avait une camée secrète dans Hobbs & Shaw et Netflix développe une suite d’extraction, qui étaient toutes les deux correctes – le processus de développement douloureusement lent a la 6 star de Underground envisage sérieusement un offre de Dwayne Johnson de quitter le navire et de faire équipe avec son ami et co-vedette de Red Notice dans un blockbuster DCEU.

Cela ne veut pas dire que Reynolds s’éloigne de Deadpool 3. Au contraire, il pourrait d’abord faire quelque chose pour DC si Marvel ne bouge pas. Bien sûr, il reste à voir au moment où le studio accélérera le rythme de la troisième séquence, mais il semble que l’acteur soit désireux de faire avancer la production le plus tôt possible, surtout quand il a déjà dix films à différents stades de développement et Wade Wilson n’est pas attendu de retour sur nos écrans avant 2023 au plus tôt.