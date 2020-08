Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, Ryan Reynolds ne se souvient pas La lanterne Verte particulièrement affectueusement. Au cours de la dernière décennie, l’acteur a profité de toutes les occasions disponibles pour se moquer de la tristement célèbre catastrophe critique et commerciale, et l’une des scènes de générique de Deadpool 2 a même empêché Merc with a Mouth de faire le film en premier lieu.

Non content de dire aux fans de ne pas le regarder et de prétendre qu’il n’a même jamais existé, un sentiment partagé par la co-star Taika Waititi, Reynolds a également sauté dans le récent train en marche consistant à éditer ensemble de nouvelles versions de superproductions de bandes dessinées qui ont été largement rejetées par les fans. et le public.

Pour soutenir la Justice League de Zack Snyder, la star de 6 Underground a assemblé le Reynolds Cut of Green Lantern pour offrir la version supérieure du film que les fans n’ont jamais eu la chance de voir dans les salles. Bien sûr, comme il s’agit de Ryan Reynolds sur les médias sociaux dont nous parlons, tout est terminé en trente secondes, et vous pouvez consulter son message original ci-dessous avec la légende auto-dépréciée attendue.

Bien que cela semble être une autre blague jetable dirigée dans la direction de Green Lantern, nous ne sommes qu’à quelques semaines de l’événement FanDome de DC, qui se déroule à peu près au même moment où des rumeurs circulent autour d’un éventuel camée Reynolds. Justice League de Zack Snyder. En tant que tel, il pourrait y avoir plus que ce que l’on pense initialement.

Bien sûr, cela pourrait toujours être juste un autre exemple de la personnalité irrévérencieuse des médias sociaux de 43 ans, mais sur la base des nombreux développements inattendus récents dans le DCEU, Reynolds revient sous une forme ou une autre pour réparer les torts de La lanterne Verte ne peut pas être définitivement exclu pour le moment.