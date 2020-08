Christian Nodal: sa mère jette des indices forts sur Belinda | Réforme

La maman de Christián Nodal sur son compte Instagram a commenté quelque chose concernant le relation courant de votre fils, jetant fort indirect au chanteur Belinda et lui a envoyé un message fort.

C’était à travers le compte de Instagram de la mère de Nodal, où elle a dédié quelques mots à son fils bien-aimé.

Cependant, beaucoup disent que ce message avait plusieurs indirect pour sa nouvelle petite amie.

Cristy Nodal a partagé un La photographie où il a reçu un gentil baiser de son fils et a écrit un message controversé dans la publication.

Il a en outre ajouté que le Succès il l’aura toujours fait, mais il lui a demandé de bien regarder tout autour de lui.

Des succès toujours et désormais où que vous soyez et quoi que vous fassiez, regardez bien tout ce qui vous entoure, cela vous permettra chaque jour d’être plus perspicace de votre environnement et de capturer les vraies images et signaux qu’ils vous transmettent ».