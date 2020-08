La star de HGTV, Scott McGillivray, est de loin l’un des visages les plus reconnaissables du réseau. Il est d’abord devenu un nom familier en tant qu’animateur et producteur exécutif de HGTV Canada Income Property. Après cela, il a joué dans une émission intitulée Moving the McGillivrays, qui a suivi Scott, sa femme et leurs enfants alors qu’ils achetaient et rénovaient une maison dans leur maison permanente.

Vient ensuite le Buyers Bootcamp avec Scott McGillivray, au cours duquel il a aidé les propriétaires à rénover et à retourner des propriétés. Cela nous amène à 2020, où Scott héberge les règles des maisons de vacances de Scott sur HGTV.

Compte tenu de sa longévité dans l’entreprise, il est logique que les fans soient curieux de la vie de la famille de Scott – et de sa femme, en particulier. Regardons de plus près le partenaire de la star de HGTV.

La danse de mariage de Scott McGillivray avec sa femme, Sabrina, est devenue virale.

En 2009, Scott a échangé ses vœux avec Sabrina Deacetis – et leur première danse en tant que mari et femme a fini par devenir virale.

« Quand nous nous sommes mariés, je savais que la première danse serait une grande chose, donc quelques mois avant le grand jour, juste autour de la Saint-Valentin, je l’ai surprise avec des cours de danse », a expliqué Scott dans un profil HGTV.

« Elle n’en avait pas besoin mais moi, et elle a vraiment apprécié à quel point j’ai travaillé dur pour essayer de maîtriser la danse », a-t-il poursuivi. « Nous ne savions pas à l’époque que la vidéo de notre danse de mariage finirait sur YouTube. et obtenez des centaines de milliers de vues! »

Découvrez les mouvements de Scott par vous-même. Parce que nous doutons qu’il y ait eu un œil sec à cette réception au moment où « Je ne pourrais pas demander plus » d’Edwin McCain était terminé.

Source: Scott McGillivray