Kiesha est hors de ce sous-sol, mais cela ne signifie pas que l’horreur est derrière elle.

Le Chi de cette semaine se concentre sur les premiers jours de Kiesha à la maison après son évasion d’être la prisonnière d’Omari. Sa rentrée dans la vie normale est difficile, et les tentatives de sa famille pour comprendre ce qu’elle a vécu sont encore plus difficiles.

Kiesha passe sa première nuit à la maison de l’hôpital avec une chaise appuyée contre la porte de sa chambre et une paire de ciseaux à la main pour l’utiliser comme arme potentielle. Trois jours plus tard, elle n’a pas dit grand-chose à Nina, Kev ou Dre, à part dire à sa mère que «rien ne s’est passé». Nous apprenons qu’Omari est décédée des blessures qu’elle lui a infligées et que les gens de l’école ont répandu toutes sortes de rumeurs sur la façon dont elle a fini dans la maison du ravisseur. Et puis, pour ajouter l’insulte à la blessure réelle (avez-vous vu ces ecchymoses?), Kiesha découvre que son collège – la pensant morte – lui a donné sa bourse.

Kiesha ne dit pas grand-chose pendant l’épisode, à part quand Jada et Emmett se présentent avec de la nourriture. Tout ce qu’Emmett a à faire est de frapper à sa porte et soudain elle est beaucoup plus détendue, l’invitant à entrer et lui parle pendant des heures. Il lui raconte qu’il a trompé Tiffany avec Dom, et elle avoue qu’elle a l’impression qu’elle ne sera jamais la même. «Vous n’êtes pas», répond-il. «Je veux l’être», dit-elle. Plus tard, il la fait rire pour la première fois depuis très longtemps.

Les choses semblent s’améliorer quand elle sort et commence à manger ce qu’Emmett et Jada ont apporté. Mais tout d’un coup, Kiesha demande à savoir pourquoi sa famille n’a pas pu comprendre qu’elle n’était qu’à quelques pâtés de maisons. Et puis Kevin la sort avec un trafiquant de drogue, disant qu’il en a marre de mentir pour elle. (Il se trouve également mentionner que Dre et Nina ont nettoyé sa chambre pendant qu’elle était partie, ce qui n’atterrit pas bien.)

Nous discutons également de la manière dont Jada et Nina ont été victimes de violence plus tôt dans leur vie et comment cela les a changées. Mais ne vous inquiétez pas – l’épisode n’est pas si lourd: Kevin, Jake et (contre son gré) Papa se défoncent sans aucun doute sous le nez de Nina et Dre. Et plus tard, quand Ronnie se présente à la porte, il dit qu’il est là à l’invitation de Kiesha. «J’ai dû le tuer, non? lui demande-t-elle doucement alors qu’ils sont assis à la table à manger, ajoutant qu’elle est hantée par le visage d’Omari. Ronnie dit qu’il voit aussi le visage de la personne qu’il a tuée tous les jours. Elle déplore que tout ce qu’elle voulait faire était de quitter la ville, mais maintenant elle est coincée à Chicago pour toujours. Ronnie lui dit qu’elle a donné un sens à sa vie, mais je suppose que ce n’est pas très réconfortant pour elle en ce moment.

Vers la fin de l’heure, Kiesha rassemble un tas de ses vêtements et ses médailles de piste, les jette dans la baignoire et les allume. Nina se précipite, mais Kiesha empêche sa mère d’éteindre les flammes. «Peut-être que je n’aurais pas été kidnappée si je n’avais pas porté ce s – t», dit l’adolescent, incitant Nina à dire une fois de plus qu’aucun choix vestimentaire ne donne à quelqu’un le droit de violer quelqu’un d’autre. «Je suis désolée de ne pas être là pour vous sauver», dit tristement Nina. «C’est bon, maman. J’ai appris à me sauver », répond-elle.

Dans la scène finale de l’épisode, Dre, Nina et Kiesha quittent l’appartement pour aller en thérapie. Kiesha s’arrête une fois à l’extérieur et Nina demande si elle va bien. Ce n’est certainement pas le cas, mais espérons que ce sera un pas vers une époque où elle le sera?

Maintenant c’est ton tour. Qu’as-tu pensé de l’épisode? Sonnez dans les commentaires!