Cela a été une longue année, fans de Riverdale… mais le bal de fin d’année approche à grands pas.

Le showrunner du drame pour adolescents CW, Roberto Aguirre-Sacasa, a publié mardi sur Instagram une photo du prochain épisode de bal de fin d’année de la saison 5, avec Cheryl de Madelaine Petsch et Toni de Vanessa Morgan dansant et souriant ensemble. (Le rouge est vraiment la couleur de Cheryl, n’est-ce pas?) Aguirre-Sacasa a confirmé que le bal de fin d’année senior de Riverdale High serait « notre premier épisode de retour » (alias la première de la saison 5) et a ajouté: « Rassurez-vous, TOUTES les reines le feront [be] régner SUPREMEMENT la saison prochaine! »

Riverdale a dû écourter la saison 4 en raison de la pandémie mondiale de coronavius, les trois derniers épisodes – y compris le bal des adolescents et la remise des diplômes – étant repoussés au début de la saison 5, qui devrait faire ses débuts sur The CW en janvier. Dans un tweet mardi, Aguirre-Sacasa a annoncé que les bureaux de production de Riverdale étaient ouverts, «et nous sommes en pré-production pour la saison 5.» (Le tournage n’a pas encore commencé, cependant; la photo ci-dessus est tirée du tournage original de la saison 4 qui a été écourté.)

Les épisodes de bal et de remise des diplômes sont de «gros épisodes émotionnels», a déclaré le EP à TVLine en mai lors de la diffusion de la finale de la saison 4, «et il y a beaucoup de choses avec les personnages que nous jouons encore, alors c’était comme si ce que nous allons faire, c’est commencer par les trois derniers épisodes. Après avoir été avec les enfants au lycée pendant quatre ans, vous ne voulez en quelque sorte pas leur retirer leur diplôme. Donc, ce que nous faisons, c’est reprendre là où nous nous étions arrêtés pour les trois premiers épisodes. » Riverdale fera alors un saut dans le temps significatif de plusieurs années, a rapporté TVLine pour la première fois en mai, reprenant avec Archie et le gang après le lycée.

Et à propos de cette citation de «TOUTES les reines… régnant SUPREMEMENT»: Morgan a fait la une des journaux en juin en appelant les écrivains de Riverdale pour avoir réduit les personnages noirs (y compris Toni) à de simples «acolytes» de la série. Aguirre-Sacasa a répondu en s’excusant et en jurant de «faire mieux pour l’honorer et le personnage qu’elle joue… ainsi que tous nos acteurs et personnages de couleur».