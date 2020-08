La omelette ou la toritilla espagnole est tout simplement délicieuse et pleine de saveur, mais assez calorique. C’est pourquoi nous vous apprendrons une recette alternative pour qu’ils puissent la préparer sans ces fritures grasses et sans regrets, elle sera tout aussi savoureuse!

L’astuce consiste à trouver des méthodes alternatives pour cuire les pommes de terre, les oignons et les poivrons, sans avoir besoin de les faire frire.

Tout d’abord, ce sont les ingrédients dont vous aurez besoin pour le préparer, alors prenez un crayon et du papier et courez pour préparer ce délicieux omelette faible en gras.

Ingrédients:

4 portions

4 pommes de terre moyennes à petites

2 oignons moyens

1 poivron rouge

8 œufs (vous pouvez les remplacer par les blancs uniquement)

sel et poivre

1 peu d’huile ou de spray

Préparation:

Coupez les oignons et le poivron rouge en julienne et faites-les cuire dans un récipient spécial pour le micro-ondes avec un peu d’eau et couvrez-les, la vapeur fera son travail. Vous pouvez utiliser l’option « légume ».

Les pommes de terre, coupez-les en petits cubes et faites-les cuire dans l’eau. Quand ils sont cuits, laissez-les refroidir légèrement dans une passoire.

Battez les œufs séparément et assaisonnez de sel et de poivre. Ajoutez les pommes de terre et les légumes que vous avez cuits au micro-ondes.

Chauffer une poêle antiadhésive avec un peu d’enduit à cuisson et cuire jusqu’à ce que les bords soient dorés, puis retourner comme d’habitude.

Il est important que vous sachiez que cette version légère ne sera pas la même que la traditionnelle omelette de pommes de terre, mais cela en vaut la peine, vous mangerez tout aussi savoureux et sans autant de calories!