2020-08-10 07:30:04

Sarah Hyland et Wells Adams ont célébré ce qui aurait été le jour de leur mariage en buvant du vin et en faisant une séance photo.

Sarah Hyland et Wells Adams ont célébré leur futur mariage samedi (08.08.20).

La star de « Modern Family » et l’ancien candidat de « Bachelorette » âgé de 36 ans devaient se marier ce week-end, mais en raison de la menace persistante de Covid-19, ils ont dû reporter leur cérémonie.

Cependant, cela n’a pas empêché le couple de marquer la journée et ils ont célébré en prenant des photos et en buvant du vin dans ce qui ressemble à un vignoble.

Parallèlement à une série de clichés de la paire, dans laquelle on peut voir Sarah enfiler un voile sous un chapeau, un crop top blanc et un pantalon, tandis que son futur mari portait une chemise blanche fraîche, Sarah a écrit sur Instagram: « Un couple , une pandémie et un mariage reporté: une série.

« Nous étions censés nous marier aujourd’hui. Au lieu de cela … nous avons pris des photos et bu du vin. Je t’aime à Pluton et en retour @wellsadams. (Sic) »

Wells a également partagé l’un des clichés professionnels sur son profil et a plaisanté: « Nous étions censés nous marier aujourd’hui. Nous ne l’avons pas fait. Mais je dois quand même attraper un cul. Alors, tu sais, toujours joli cool. (Sic) »

Sur son histoire Instagram, le beau gosse aux cheveux noirs a montré le couple portant des masques de M. et Mme et a rappelé à tout le monde d’en porter un.

Il a écrit: «Le jour de notre mariage … nous ne nous sommes pas mariés.

« Aussi … #wearadamnmask. »

Le couple – qui s’est fiancé en juillet de l’année dernière – a annoncé qu’il reportait leur mariage en juin, lorsque Sarah, 29 ans, a déclaré que sa bataille contre la dysplasie rénale avait rendu trop risqué pour elle d’assister à des événements avec de grands rassemblements au milieu de la pandémie de santé mondiale.

Elle a déclaré: « Nous n’avons aucun plan pour le moment. Nous avons mis toute la planification en attente.

« Toute ma famille vit principalement sur la côte Est, donc pour eux de prendre l’avion … et à peine âgés et bien sûr avec mes risques pour la santé, nous voulons être aussi sûrs que possible. »

Mots clés: Sarah Hyland, Wells Adams

Retour au flux