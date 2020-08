Pour de nombreux visiteurs qui sont descendus au Festival du film de Berlin plus tôt cette année, emballant leurs planificateurs de jour avec des réunions au Gropius Bau et des premières sur tapis rouge au Berlinale Palast, il y avait un sens surréaliste des affaires comme d’habitude. Mais alors que le coronavirus ravage déjà l’Italie – et va bientôt balayer le reste de l’Europe – le directeur du Festival du film de Sarajevo, Mirsad Purivatra, savait que lui et son équipe avaient peu de temps à perdre.

«Nous avons immédiatement commencé à réfléchir à ce qu’il fallait faire de notre festival», a déclaré Purivatra à Variety à la veille de la 26e édition de Sarajevo, qui se déroule du 14 au 21 août. Même si la soirée d’ouverture du festival était encore dans des mois, «nous avions [in mind] dans le pire des cas, il pourrait s’agir d’une mauvaise situation avec le nombre de cas de COVID-19 ”en Bosnie.

Alors que le printemps se tournait vers l’été, Purivatra et ses collègues étaient convaincus qu’une version réduite du festival physique pourrait encore avoir lieu dans la capitale bosniaque, avec des lieux en plein air mis en service et des protocoles de distanciation sociale adoptés. Mais ces plans ont été abandonnés quelques jours seulement avant la soirée d’ouverture, le chef de file du festival ayant pris la décision difficile de déplacer toutes les projections de films et les événements de l’industrie vers une plate-forme VOD récemment lancée.

Purivatra n’a aucun regret sur le déménagement. «Nous avons été très déçus, mais de l’autre côté, nous sommes ici pour suivre les instructions, et c’est la priorité numéro un: [protect] la santé de nos citoyens, nos invités », a-t-il déclaré.

Malgré le revers et les préparatifs effrénés de dernière minute, le Festival du film de Sarajevo a mis en place un programme solide de projections, d’ateliers, de présentations, de tables rondes et d’événements de l’industrie, à commencer par le film de la soirée d’ouverture «Focus, Grandma», du réalisateur et de Sarajevo natif Pjer Žalica, qui a ouvert le festival avec «Fuse» en 2003 et «Days and Hours» en 2004.

Parmi les points forts du programme des Journées de l’industrie CineLink, il y aura le marché influent de la coproduction CineLink, l’une des principales plates-formes pour les projets d’Europe du Sud-Est et de la région au sens large. Des sessions de pitching auront lieu du 15 au 19 août pour les 16 films à la recherche de partenaires internationaux. Pitches for CineLink Drama, un forum de cofinancement présentant cinq séries dramatiques haut de gamme de la région, sera disponible en ligne pendant toute la durée du festival.

La salle de diffusion de variétés présentera la série Masterclass du Festival du film de Sarajevo 2020 du 17 au 21 août, avec des conversations intimes d’une heure avec des cinéastes et des acteurs internationaux primés. Les conférenciers en vedette incluent Michel Hazanavicius, directeur («The Artist», «The Search») et président du jury; l’acteur Bérénice Bejo («L’artiste», «La recherche»); l’écrivain, réalisateur et producteur Michel Franco («Chronic», «Las Hijas de Abril»); le cinéaste, écrivain et producteur Rithy Panh («L’image manquante», «Graves Without a Name»); et l’acteur Mads Mikkelsen («Rogue One: A Star Wars Story», «Dr. Strange»).

Huit films seront en compétition pour Le cœur de Sarajevo, avec la programmatrice de la compétition Elma Tataragić notant que la sélection de cette année souligne le rôle traditionnel du festival en tant que tremplin pour les réalisateurs de la région.

«Nous avons toujours nourri de jeunes cinéastes en devenir, et la sélection de cette année est définitivement en ligne avec nos buts et objectifs en tant que festival du film», a déclaré Tataragić. La sélection comprend les premiers longs métrages de six réalisateurs, ainsi que le deuxième film du réalisateur kosovar Visar Morina («Exil») et le troisième long métrage du Suisse Andrea Štaka («Mare»).

Tataragić voit un fil conducteur dans les films qui «représentent et suivent la tradition du cinéma d’Europe de l’Est et du Sud, qui est en quelque sorte toujours connecté aux gens ordinaires et à leurs fardeaux et problèmes quotidiens».

Les titres qui complètent la compétition sont «Andromeda Galaxy», de More Raça au Kosovo; «Mavzer», du pilote turc Fatih Özcan; «Otto le Barbare», de la réalisatrice roumaine Ruxandra Ghițescu; «L’île intérieure», de Ru Hasanov en Azerbaïdjan; «Tous les jolis petits chevaux» du réalisateur grec Michalis Konstantatos, dont la première mondiale a eu lieu à Shanghai; et «Digger», du grec Georgis Grigorakis, dont la première mondiale a eu lieu à Berlin.

«Tous les films sont frais, imprévisibles et passionnants avec un point de vue fort et une approche cinématographique», a déclaré Tataragić. «Ils ont tous des perspectives différentes et parlent de l’époque dans laquelle nous vivons d’une manière particulièrement fraîche et intéressante, même lorsque nous ne sommes pas nécessairement d’accord avec eux. Ils ouvrent tous un dialogue, ce qui est peut-être la chose la plus importante aujourd’hui. »

La pandémie a contraint de nombreux cinéastes à réévaluer leurs stratégies de festival, en mettant en balance les avantages potentiels de l’imprimatur d’un festival prestigieux et les inconvénients possibles d’une première en ligne. Pourtant, Purivatra a été encouragé par le fait que plus de 40 longs métrages, documentaires et courts métrages seront lancés sur la plateforme VOD de Sarajevo, y compris «Focus, Grandma» de Žalica; «Vous vous souviendrez de moi», réalisé par Eric Tessier du Canada; et «Small Town Wisconsin», le dernier long métrage de Niels Mueller («L’assassinat de Richard Nixon»). Le pilote américain a déclaré à Purivatra qu’il avait de si bons souvenirs du festival qu’il voulait offrir la première mondiale de son film comme un «cadeau à Sarajevo».

Malgré les défis sans précédent posés par la pandémie, l’édition de cette année du Festival du film de Sarajevo n’est qu’un rappel que la fête inaugurale a eu lieu il y a un quart de siècle, alors que la ville était au milieu d’un siège de quatre ans. Les rues de Sarajevo seront plus calmes que d’habitude cet été, mais Purivatra reste convaincu que la prochaine édition offrira un autre témoignage des racines provocantes du festival. «Je suis sûr que l’atmosphère et l’esprit ne peuvent pas être détruits.»