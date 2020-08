Les enfants mexicains ont déjà un rendez-vous pour la rentrée scolaire … mais à distance encore. Le secrétaire à l’éducation publique a annoncé ce matin que, compte tenu des conditions actuelles de la pandémie, les enfants ne pourront pas retourner à leurs classes normales et que à partir du 24 août, ils reprendront leur apprentissage à distance et avec l’aide de la télévision mexicaine.

Nous recommandons également: SEP suspend jusqu’à nouvel ordre l’inscription et la réinscription à la nouvelle année scolaire

Comme indiqué lors d’une conférence de presse, le chef du SEP, Esteban Moctezuma, L’année scolaire 2020-2021 débutera le 24 août de chez soi car il n’est toujours «ni possible ni prudent» de revenir à la normale. Moctezuma a affirmé que les cours en face-à-face ne reprendront que lorsque le feu de signalisation de la pandémie sera vert et indiquera qu’il est sécuritaire pour la population de revenir à la normale, mais c’est-à-dire en suivant les protocoles correspondants pour prévenir les infections.

Pour le retour à l’école en août, le président Andrés Manuel López Obrador a signé un accord avec quatre des plus importantes chaînes de télévision du Mexique, dont Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen et Grupo Multimedios, qui ils desserviront quelque 30 millions d’étudiants à travers 16 canaux qui transmettront plus de 4500 programmes, bien que les étudiants qui n’ont pas accès à la télévision pourront également suivre des cours à travers les manuels et la radio, qui comportera 640 programmes. Les chaînes diffuseront également les cours dans les langues autochtones et le secrétaire a assuré qu’il ne s’agirait pas de « programmes de divertissement ».

« Les cours auront une valeur curriculaire et les étudiants seront évalués sur le contenu », Expliqua Montezuma. «Toutes les explications pour capter le signal, connaître les horaires et les chaînes seront données quotidiennement. À partir d’aujourd’hui à 17h00, des informations seront fournies sur le retour en classe via les chaînes de télévision ouvertes », a-t-il indiqué.

Contenu éducatif sera diffusé de 7 h 00 à 22 h 00.