Peacock a décroché le redémarrage de la série de «Clueless» centré sur le personnage Dionne pour le développement, Variety a appris en exclusivité.

La série comique sans titre décrit un bébé rose et bisexuel teinté de bleu, de minuscules lunettes de soleil portant, un latte au lait d’avoine et un regard alimenté par Adderall sur ce qui se passe lorsque la reine Cher disparaît et que son numéro deux de toujours Dionne entre dans les Air Jordans vacants de Cher. Comment Dionne gère-t-elle la pression d’être la nouvelle fille la plus populaire à l’école, tout en élucidant le mystère de ce qui est arrivé à sa meilleure amie?

La nouvelle du développement de l’émission a été rapportée pour la première fois en octobre dernier, bien qu’aucun réseau ou service de streaming ne soit connecté à l’époque. Jordan Reddout et Gus Hickey serviront d’écrivains et de producteurs exécutifs sur le projet. Corrinne Brinkerhoff, Scott Rudin, le producteur du film Robert Lawerence, Eli Bush et Tiffany Grant seront également les producteurs exécutifs. CBS Television Studios produira.

La version cinématographique de « Clueless » a fait ses débuts en 1995 avec Alicia Silverstone dans le rôle de Cher et Stacey Dash dans le rôle de Dionne. Il est désormais considéré comme un classique culte. Une adaptation télévisée diffusée sur ABC puis UPN de 1996 à 1999 pendant trois saisons. Rachel Blanchard a joué Cher dans la série avec Dash reprenant le rôle de Dionne. En 2018, «Clueless: The Musical» a fait ses débuts sur scène à New York.

Les crédits passés de Reddout et Hickey incluent la reprise NBC de « Will & Grace » ainsi que des émissions comme « The Muppets » et « Grown-ish ».

Ils sont repris par Paradigm et Jackoway Austen Tyerman.

Brinkerhoff a une relation de longue date avec CBS Television Studios, ayant créé la série CBS «American Gothic» et travaillé sur des émissions comme «The Good Wife», «Elementary», «Jane the Virgin» et «No Tomorrow» pour le studio.

Elle est reprise par UTA et Hansen Jacobson.

Ceci est maintenant le dernier exemple d’un aliment de base des années 90 axé sur les femmes qui obtiendra une nouvelle approche axée sur un personnage noir. Il a été précédemment annoncé que Tracee Ellis Ross devrait interpréter le personnage principal de la comédie animée «Jodie», qui est une retombée de «Daria». Ce spectacle est actuellement mis en place à Comedy Central après avoir été initialement en préparation à MTV.