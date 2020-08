Il est fou de penser qu’il était une fois dans les années 90 et au début des années 2000, la plupart des émissions de télévision étaient soit des sitcoms ringardes en chiffres, des drames procéduraux avec des intrigues à peu près aussi surprenantes que de découvrir que vous avez les yeux roses après être allé le pool communautaire et les valeurs de production auxquelles même ces gars-là secoueraient la tête. Mais depuis environ 10 ans, la télévision est là où elle en est, et Yellowstone est encore un autre drame très populaire que les fans de drames adorent – mais pourquoi tout le monde dans la série déteste-t-il autant Jamie?

Sérieusement, pourquoi tout le monde sur «Yellowstone» déteste Jamie Dutton?

Yellowstone est une série dramatique néo-occidentale écrite par Taylor Sheridan, qui a écrit les films ridiculement bons Hell or Highwater et Sicario. Il a également écrit et réalisé Wind River, qui est un autre film d’une qualité exceptionnelle. Ainsi, lorsque les gens ont découvert que Taylor écrivait et réalisait une série télévisée sur la vie au Montana, il y avait naturellement une tonne d’enthousiasme derrière le projet.

Il s’avère que l’enthousiasme était tout à fait justifié, car Yellowstone a continué à résonner non seulement auprès des critiques, mais aussi du public. L’histoire raconte les luttes que la famille Dutton endure de la part des promoteurs fonciers, des gangsters et des politiciens pour garder leur ranch intact. Alors que la série présente sa juste part de cowboys rudes et sans fioritures et de femmes badass qui sont plus que disposées à se salir les mains, il y a un personnage qui a un penchant pour plus de travail de «secrétariat».

Jamie, qui porte souvent une coiffure lissée et un costume, est un film visuel parfait pour la plupart des membres de sa famille et des hommes qui travaillent avec son père dans le ranch. Il se penche souvent sur les minuties financières afin d’aider à développer les opérations du ranch grâce à des investissements intelligents et à s’assurer qu’ils ne se trouvent pas dans des problèmes juridiques. Pour la plupart, il semble toujours que le cœur de Jamie soit au bon endroit. Ou est-ce?

C’est probablement l’une des plus grandes questions que les téléspectateurs se sont posées pour la première fois en regardant l’émission, car, de tous les comptes, Jamie est obligé de manger une tonne de merde de presque tous les personnages principaux de Yellowstone. Cela vient principalement de sa sœur Beth, mais il est aussi bousculé et mâché par son propre père, M. John Dutton lui-même, à plus d’une occasion dans la série.

La vraie question est: mérite-t-il en quelque sorte toute cette punition? Ou la haine est-elle détestée simplement parce qu’il est «différent»?

Beth semble particulièrement détester Jamie sur «Yellowstone», mais pourquoi?

OK, donc Jamie s’ouvrant à un journaliste et jaillissant des idiosyncrasies de la relation de sa famille avec la terre du Montana était probablement une mauvaise idée et ne l’aimait pas vraiment à sa famille ou à toute autre personne travaillant dans le ranch. Cependant, il se faisait bousculer « comme un beau-fils rousse » avant même de parler à la presse. Et dans le cas de Beth, elle l’abuse physiquement à un moment donné de la série.

Les téléspectateurs de Yellowstone sont finalement allés au fond, pour la plupart de toute façon, pour savoir pourquoi Beth a si mal à Jamie. Dans le cinquième épisode de la saison 3, « Cowboys and Dreamers », nous voyons un flashback d’une Beth de 15 ans s’approchant de son frère, lui disant qu’elle était enceinte et lui a demandé son aide pour se faire avorter. Jamie a accepté, mais qu’il l’emmènerait plutôt aux services de santé indiens, afin de garder le secret pour leur père.

Le problème, c’est que lorsque Jamie l’a emmenée à la clinique, ils l’ont informé que la seule façon de lui faire avorter était de la stériliser complètement. Jamie a accepté et Beth a suivi la procédure, mais ce flash-back ne précise pas si Beth était consciente du fait qu’elle ne pouvait plus avoir d’enfants après l’avortement.

Il est évident qu’elle a du ressentiment envers Jamie pour le fait qu’elle ne peut pas avoir d’enfants (tout à fait compréhensible), mais il y a une autre couche à la haine.

Elle n’a jamais dit à Rip qu’elle était tombée enceinte de leur bébé alors qu’elles étaient adolescentes, ce qui pourrait compliquer davantage la relation de la sœur Dutton avec son homme de longue date. La culpabilité de ne pas révéler à Rip ce secret de longue date, aggravée par le fait que Jamie pourrait décider du sort de son avenir à son insu, provoquerait un peu d’animosité.

L’avant-dernier épisode de la troisième saison de Yellowstone débute ce soir sur The Paramount Network à 21 h HNE. Vous pouvez regarder les deux dernières saisons sur le nouveau service de streaming de NBC, Peacock, gratuitement.

