Seth MacFarlane a mis en place son premier projet dans le cadre de l’accord global exceptionnel qu’il a signé avec NBCUniversal Content Studios plus tôt cette année.

Le créateur de «Family Guy» et «American Dad» développe une série limitée intitulée «The Winds of War» (titre provisoire), basée sur les romans «The Winds of War» et «War and Remembrance» de Herman Wouk.

Le projet provient de UCP, une division Universal Studio Group, et de la bannière Fuzzy Door Productions de MacFarlane.

Il est décrit comme racontant l’histoire épique du voyage mouvementé d’une famille américaine à travers les continents et à travers les années qui ont duré la Seconde Guerre mondiale.

MacFarlane écrira et produira le projet, qui est actuellement vendu aux plateformes de diffusion, de câble et de streaming, aux côtés de Seth Fisher.

«Je ne peux pas penser à un projet plus passionnant avec lequel lancer mon partenariat créatif avec UCP que« The Winds of War »d’Herman Wouk. Je suis un fan inconditionnel de l’épopée de Wouk sur la Seconde Guerre mondiale depuis des décennies, et sa représentation de l’endurance humaine à petite échelle face aux bouleversements mondiaux à grande échelle n’a jamais été aussi pertinente qu’elle ne l’est aujourd’hui », a déclaré MacFarlane. «Lors de ma toute première rencontre avec Dawn Olmstead, nous nous sommes connectés sur ce projet – j’ai appris qu’elle-même vient d’une famille navale – et le mener à bien sous sa direction et celle de son équipe UCP conviendra parfaitement à tous. Nous avons hâte de commencer. »

Erica Huggins de Fuzzy Door est également à bord en tant que EP.

«Nous sommes ravis d’annoncer« The Winds of War »comme le premier des nombreux projets que nous développons avec Fuzzy Door. C’est une histoire épique de bravoure, de persévérance, de survie et de famille qui sera racontée à travers une lentille actuelle », a ajouté Olmstead, le président de l’UCP. «Je suis très enthousiasmé par notre partenariat avec Seth alors qu’il cherche à élargir son œuvre dans la prochaine phase de sa carrière.

