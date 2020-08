Se reconnecter à son héritage juif faisait partie du processus créatif de Seth Rogen pour sa nouvelle comédie, «An American Pickle». D’une part, l’acteur a appris à parler yiddish pour la première fois pour le film.

« J’avais entendu [Yiddish] toute ma vie, mais je ne le savais pas », a déclaré Rogen mardi lors de la première virtuelle du film, dans une période de questions-réponses de 30 minutes après la projection. «J’ai dû l’apprendre, essentiellement phonétiquement, pour le film. C’est une langue vraiment difficile à apprendre.

Rogen joue deux personnages dans le film: Herschel Greenbaum, un immigrant juif du début des années 1900 d’Europe de l’Est qui se réveille dans la ville moderne de New York après avoir été conservé pendant 100 ans après être tombé dans un baril de cornichons, et son arrière-petit-fils Ben, un développeur d’applications à Brooklyn.

«Le yiddish était parlé dans ma maison. Mes grands-parents parlaient yiddish », a déclaré Rogen. «Ils ont principalement juré en yiddish et se sont dit des choses terribles qu’ils ne voulaient pas que je comprenne. Le yiddish était, en grande partie, une langue basée sur des blasphèmes et des insultes envers les autres membres de la famille.

Il a plaisanté: «Beaucoup de juifs peuvent probablement comprendre cela.»

«An American Pickle», qui sort en première sur HBO Max le 6 août en tant que premier long métrage original du streamer, évoque certains des problèmes d’identité et des défis personnels auxquels les immigrants juifs sont confrontés à leur arrivée dans le pays il y a un siècle et comment la vie a changé pour leur descendants des générations plus tard.

Ben apprend de son arrière-grand-père comment exploiter son potentiel inexploité avec force et caractère.

« Je n’aurais pas pu en parler plus », a déclaré Rogen. «Mon grand-père était un homme dur. Il me tolérait au mieux, comme mon grand-père. Si nous avions le même âge, il aurait définitivement battu les vivants – hors de moi, j’imagine.

«An American Pickle» a été écrit par l’ancien écrivain de «Saturday Night Live» Simon Rich et basé sur sa propre nouvelle qui a été publiée pour la première fois dans The New Yorker en 2013.

« Il est basé sur ma propre expérience en tant que descendant de certains juifs d’Europe de l’Est incroyablement travaillants et disciplinés, qui ont immigré aux États-Unis avec des sous en poche et ont connu toutes sortes de difficultés insensées qu’ils ont surmontées », a déclaré Rich, qui a également écrit pour Pixar et créé l’émission TBS «Miracle Workers». «Ma vie, en comparaison, a été incroyablement facile. J’ai toujours ressenti énormément de haine de moi-même et de culpabilité parce qu’ils ont tellement sacrifié, et je le prends souvent pour acquis.