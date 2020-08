Piqué, Xavi, Villa, Pedro, Busquets et Bojan Ils montent sur scène, essayant d’imiter les mouvements du colombien au rythme « N’importe où », en plus le public a crié « Etre du Barça c’est le meilleur qui soit! »

Eh bien, il est clair qu’ils sont européens et non brésiliens, ils ne sont pas très bons pour danser, cependant, Piqué semble être assez en phase avec Shakira et ses collègues sont un peu étonnés.

Cette vidéo était il y a quelque temps, à ce moment-là, le couple était dans la phase initiale de leur amour, criant au monde ce qu’il y avait entre eux et on voit comment le défenseur de Barcelone la regarde avec une grande passion, au point de dire: «Maintenant pour »

Le footballeur serait-il jaloux? ses coéquipiers l’ont également vue, ce n’est pas tous les jours qu’une Latina bouge ses hanches, ils étaient fascinés par son talent mais le défenseur n’aimait pas beaucoup.

Shakira et Piqué

Actuellement Gerard Piqué et Shakira Elle a une relation très solide et deux enfants qui sont le fruit de son amour, elle continue de captiver avec ses hanches mais maintenant elle est un peu plus réservée.