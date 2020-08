Après les 6 jours de repos que l’entraîneur du FC Barcelone Quique Setién a donné à son équipe, de nombreux joueurs vedettes n’ont pas hésité à aller profiter de l’été sur les plages d’Ibiza. Mais le défenseur central de Barcelone Gerard pique Il voulait quelque chose d’un peu plus exotique, c’est étrange, hein?

Alors que certains ont apprécié Ibiza, le mari du Colombien Shakira Il a décidé de voyager en Islande avec sa belle famille pour profiter des magnifiques paysages de ce pays nordique.

Shakira et Piqué

Il convient de noter que Neogranadina et Catalan ont plus de 10 ans de relation et grâce au fruit de leur amour, ils sont nés Milan et Sasha, avec qui ils ont voyagé pour profiter du paradis que leur offre l’Islande.

Mais il semble que tout n’ait pas été rose lors de ce voyage en famille, le 26 juillet ils sont arrivés à l’aéroport Josep Tarradellas de Barcelone où il était possible d’apprécier Shakira en compagnie de leurs enfants au visage un peu fatigué, vêtus de vêtements décontractés et avec un comportement très hostile envers leurs adeptes.

Shakira et Piqué

Cependant, la star du football Piquer Il était très amical envers ses fans, a signé des autographes et a même pris des selfies. L’interprète de «fidèle chien» a signé un seul autographe pour une petite fille très excitée de rencontrer le chanteur.

Personne ne pouvait croire le comportement si nonchalant que la néogranadina avait Shakira Avec ses fans, même Gérard ne croyait pas ce qui s’était passé. Après ce qui s’est passé, ceux qui étaient présents sur les lieux ont été déçus par tout ce qui s’est passé, comment le savez-vous?!

Et enfin, après cette escapade en famille dans le pays nordique, Piquer Il est retourné dans la capitale pour se préparer à la Ligue des champions et tenter de battre Naples le samedi 8 août lorsqu’il s’est rendu au Portugal pour disputer la finale, tandis que Shakira il restera s’occuper de ses enfants dans son chalet situé à Bolvir – Espagne.