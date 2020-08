Shannen Doherty se souvient de l’ancien co-star de Our House, Wilford Brimley, décédé samedi à l’âge de 85 ans.

De 1986 à 1988, Brimley a joué le patriarche de la famille Gus Witherspoon dans le drame familial NBC susmentionné, dans lequel Doherty a joué sa petite-fille adolescente, Kris. Dimanche sur Instagram, Doherty a pleuré son grand-père à la télévision, choisissant de se souvenir de lui comme d’un homme qui «faisait de gros câlins et racontait de belles blagues».

«J’ai rencontré Wilford lorsque nous avons fait Our House ensemble. Il m’a beaucoup appris sur cette émission », a-t-elle écrit. «Il m’a également donné un cheval nommé Brownie. M’a appris à skier dans l’Utah. Il y avait deux African Grey qui maudissaient et appelleraient ses chiens uniquement pour se moquer d’eux quand ils couraient. Il a fait de gros câlins et a raconté de belles blagues. Il était en fait comme un grand-père pour moi pendant très longtemps. Il était talentueux et nous manquera.

Doherty n’était pas le seul ancien de Our House à rendre hommage à Brimley. Deidre Hall, maman de la télévision, a également déclaré que «le paradis est devenu beaucoup plus intéressant». (Voir son hommage complet ici.)

Brimley est décédé dans sa maison de l’Utah samedi matin. Il avait récemment passé des jours dans une unité hospitalière de soins intensifs sous dialyse.

Son rôle décisif est venu en 1974, quand il a été jeté dans le rôle récurrent d’Horace Brimley sur le drame familial susmentionné Les Waltons. Il a continué à apparaître dans plus d’une douzaine de films conçus pour la télévision avant de trouver un rôle principal dans Notre maison, qui a duré deux saisons. Parmi ses travaux télévisés les plus mémorables, il y avait une série de publicités pour les céréales pour petit-déjeuner Quaker Oats tout au long des années 1980, ainsi qu’une série de publicités pour le service de fournitures de test du diabète Liberty Medical.

Sur grand écran, Brimley est apparu dans des films tels que The China Syndrome, The Thing, The Natural et Cocoon. Au total, il avait plus de 70 crédits d’acteur à son actif.

Il laisse dans le deuil sa femme, Beverly, et ses trois enfants.