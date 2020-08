Lors d’une récente apparition sur Steve-Ode « Chevauchée sauvage! » Podcast, Sharon Osbourne on a demandé s’il était correct de dire que lorsque l’original NOIR SABBAT line-up réunie il y a une dizaine d’années, c’était fait à ses conditions, avec son mari, chanteur Ozzy Osbourne, possédant le SABBAT nom et les autres membres de SABBAT agissant comme «employés» du groupe. Elle a répondu (voir la vidéo ci-dessous): « C’est à peu près correct, mais Ozzy et Tony [[Iommi, guitare]posséder le nom – Type [[Majordome, basse]et Facture [[quartier, tambours]pas. Alors c’est Ozzy et Tony qui possèdent le nom et qui sont partenaires dans NOIR SABBAT. Alors vous avez un peu raison. Ozzy et Tony sont égaux, et à l’époque, les autres gars, vous savez, c’est un peu comme payer pour jouer. «

Ozzy a déposé une plainte contre Tony en mai 2009, affirmant que Iommi a illégalement pris la propriété exclusive du nom du groupe dans un dépôt auprès du US Patent and Trademark Office.

Osbourne poursuivi Iommi pour une participation de 50% dans la marque « Black Sabbath », ainsi qu’une partie de Iommiles bénéfices de l’utilisation du nom.

Le procès fédéral de Manhattan a également accusé que OsbourneLe « chant principal » de signature est en grande partie responsable du « succès extraordinaire » du groupe, notant que sa popularité a chuté pendant son absence de 1980 à 1996.

Avocat Andrew DeVore a fait valoir que Osbourne a signé tous ses droits sur le NOIR SABBAT marque déposée après avoir quitté le groupe en 1979.

Osbournel’avocat de, Howard Shire, a appelé cet accord un « hareng rouge » qui a été « répudié » lorsque le chanteur est revenu en 1997 et a pris en charge le « contrôle de la qualité » de la marchandise, des tournées et des enregistrements du groupe.

En juin 2010, Ozzy Raconté Le pouls de la radio que le procès entre lui et Tony avait été réglé et que tout allait bien entre eux.

quartier était à bord pour le SABBAT réunion lors de sa première annonce il y a plus de huit ans, mais s’est retirée peu après. Le batteur a affirmé plus tard qu’il n’avait pas participé aux sessions d’enregistrement et de tournée en raison de clauses contractuelles abusives, bien que les membres de SABBAT ont laissé entendre dans d’autres entretiens qu’il n’était pas physiquement à la hauteur de la tâche.

Les quatre membres originaux de SABBAT étaient présents lorsque le groupe a annoncé ses retrouvailles fin 2011. Mais quartier scission du groupe en 2012, invoquant un contrat « non signable », et Osbourne, Iommi et Majordome continué avec leur Rick Rubin–Produit « 13 » LP et grande tournée internationale sans lui.

Ozzy Raconté Le pouls de la radio pendant SABBATla dernière tournée de quartier n’était pas en forme pour participer. « Bill Ward a le travail le plus exigeant physiquement de la plupart d’entre nous, parce que c’est le chronométreur « , a-t-il dit. » Je ne pense pas personnellement qu’il avait les côtelettes pour le faire, vous savez. Le plus triste, c’est qu’il avait besoin de reconnaître cela, et nous aurions pu contourner le problème, que nous ayons un batteur à ses côtés ou quelque chose comme ça. «

Il a été dit que SABBAT voulait amener un deuxième batteur sur la route pour partager les tâches avec quartier, quelque chose que Iommi confirmée en 2017 lors d’une séance de questions-réponses sur SABBATde « Guerre de dix ans » coffret.

