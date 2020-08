Shawn Mendes s’associe à Fender Guitars pour la création de son propre modèle de marque – la Shawn Mendes Foundation Musicmaster.

L’élégante six cordes électrique offre une nouvelle version d’un design Fender classique de 1965, une variante du modèle duosonic de la guitare. L’avant et l’arrière de la guitare sont élégamment conçus avec une finition florale et quelques mises à jour. Le logo de la Fondation Shawn Mendes est également gravé sur la plaque du cou.

La guitare «associe un art d’inspiration vintage cool et un son Fender légendaire en une seule guitare frappante», selon Fender. Il est destiné aux joueurs débutants.

Lors de la conception de la guitare, le torontois de 21 ans voulait une «configuration de micro plus polyvalente», explique le guitariste Nicholas Veinoglou dans une vidéo.

«Je suis très heureux de sortir cette collaboration de guitare entre Fender et la Fondation Shawn Mendes», a déclaré Mendes dans un communiqué. «J’espère que cela inspirera certains de mes fans à apprendre la guitare pour la première fois et à donner en retour.»

Le corps en aulne est doté d’un manche et d’une touche en érable boulonnés – en forme de C et avec un rayon de 9,5 pouces. Le modèle de 24 pouces est plus court que les guitares de 25,5 pouces les plus courantes de Fender. Derrière le fond floral se cachent de doux goodies électroniques, dont un humbucker Player Series en position manche et un simple bobinage Tex-Mex Stratocaster en position chevalet.

«C’est vraiment une joie de jouer», a déclaré Veinoglou. «Il devrait se sentir comme chez vous dans vos mains dès la sortie de la boîte.»

La mission de la Fondation Shawn Mendes est «d’inspirer les jeunes d’aujourd’hui – de découvrir les causes qui les passionnent et de les aider à utiliser la voix dont ils ont besoin pour apporter des changements dans le monde en agissant et en redonnant.

Shawn Mendes Foundation Musicmaster Guitar Connor Brashier