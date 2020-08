En ces temps de quarantaine, Nous pourrions dire que les podcasts comiques sont nos sauveurs, car grâce à eux, nous pouvons avoir un rire sain. Surtout à cette époque ce genre de contenu montait comme de la mousse, profitant du fait que beaucoup les écoutent pour se soulager de ce qui se passe autour d’eux, mais l’un des meilleurs est Happy Hour, et nous ne le disons pas par simple modestie.

Pendant longtemps, le «Oncle Rober» et Hugo « Le Heureux Lame One » C’est la rupture avec ce programme singulier où tout est permis, on pourrait dire qu’ils sont les parrains de tout cet énorme phénomène sur internet. Ce spectacle a tout pour plaire Même s’il faut vous prévenir que l’humour que gère cette paire n’est pas pour tout le public, surtout si vous avez la peau très sensible, mais une fois que vous avez compris et presque comme une dépendance, vous ne pourrez plus arrêter de les regarder.

Qu’est-ce que «Happy Hour»?

Si vous, cher lecteur, n’avez aucune idée de ce dont nous parlons, ne vous inquiétez pas, nous vous dirons ici tout ce que vous devez savoir à ce sujet. Happy hour est né en 2017 comme programme avec lequel ces deux tirages au sort du stand up pourrait toucher un public plus large, et le seul qui se vante d’être diffusé en direct.

Votre proposition peut sembler basique, mais elle est en fait extrêmement risquée. Dans chaque chapitre de ce podcast, ils choisissent un sujet au hasard et en fonction de celui-ci, cette paire fait beaucoup de blagues à ce sujet, en espérant que les gens se connectent avec son humour. Et c’est qu’ici ils ont parlé de pratiquement tout, Et quand on dit vraiment tout ce qu’on n’exagère pas, tout ce qui nous vient à l’esprit.

Dans Happy Hour, nous avons eu des épisodes complets dédié aux vols, aux frayeurs, aux personnes âgées, aux parades nuptiales, aux enseignants, au lycée, à la médecine, au football ou aux chiens et chats. Mais certains ont également augmenté un un peu plus de plongées à thème allant du sommet des meilleurs garnachas, fruits au bon côté des tragédies ou des situations courantes vécues dans l’État du Mexique, Vous pouvez faire des blagues sur tout ici.

Là-bas aussi nous avons la section belle et aimée appelée Parrainez-nous, où (littéralement) ils demandent à des marques qui n’existent plus et même à des célébrités ou des artistes de les parrainer, en commentant –Avec son sens de l’humour particulier et beaucoup dans son style– certaines des vidéos les plus bizarres sur TikTok. Que si vous ne les avez pas vus, nous les recommandons vivement.

Ce podcast a attiré beaucoup de monde… dans le métro?

Imaginez comment sont les canons dans un épisode Il leur est venu à l’esprit que c’était une bonne idée de susciter quelques acclamations pour le métro (oui, la limousine orange de nous tous) et plus vite que tout, ils ont convoqué tous les horafelicianos de la gare de Júarez. Et même si tu ne le crois pas, Ils sont tous arrivés à l’heure pour discuter avec « El Tío Rober » et « El Cojo Feliz », mais surtout pour féliciter ce merveilleux système de transport.

Au cas où il ne leur aurait pas été clair de leur taille, en février 2020, ils ont organisé un rôti au théâtre Metropólitan de Mexico, avec une salle pleine et où d’autres podcasts comme Shishis pour le groupe, Le perroquet, légendes légendaires, Avec des comédiens comme Ricardo O’Farrill, Alex Fernández et d’autres sont allés directement à la jugulaire pour tout leur dire. Même de quoi ils vont mourir.

Un live annulé et interdit que personne ne peut manquer!

Ainsi que de nombreux autres podcasts et stand-ups dans cette quarantaine, Happy Hour a organisé plusieurs lives pour tous ses fans. Mais Samedi prochain, le 15 août, « Cojo Feliz » et « Uncle Rober » mettront en ligne une émission hors du commun et que nous sommes sûrs que vous les adorerez, car ils vous apporteront beaucoup de surprises que bien sûr personne n’a vu venir.

Pour qu’ils se brûlent, il y aura des clichés entre comédiens où le bon Franco Escamilla sera le juge de chaque confrontation. Bien sûr, le thème devait cette fois être spécial, c’est pourquoi Ils jetteront un top 25 des questions qu’ils ont toujours voulu poser au catholicisme, au milieu de tout cela participera le très Carlos Ballarta (oui, le même qu’ils ont diabolisé l’année dernière pour leur émission Dieu est mort) et même un père sera là pour répondre – nous supposons – à tous vos doutes.

BILLETS ICI!

En outre, ils montreront à tous leurs fans le premier épisode d’un dessin animé produit par La Hora Feliz, appel Tigre à dents de sabre. Et si rien de tout cela ne suffisait, ils diffuseront également pour la première (et peut-être) seule fois un chapitre interdit et un Patrocínanos qu’ils n’ont jamais osé diffuser.

Comme vous le verrez, bien sûr, si vous êtes fans de ce podcast spectaculaire, Vous ne pouvez pas manquer ce véritable spectacle, car nous sommes sûrs que ce sera une expérience que «El Tío Rober» et «El Cojo Feliz» ne se répéteront jamais.. Alors maintenant, vous savez, si vous avez envie de rire comme s’il n’y avait pas de lendemain avec beaucoup d’humour noir, ne manquez pas l’occasion de voir cette paire en action, alors vous nous remercierez.