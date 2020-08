Simon Cowell a vécu l’un des moments les plus difficiles de sa vie après avoir subi un accident de vélo en Californie. Il se remet actuellement de blessures, mais vous avez dû subir une opération du dos lors d’une opération qui a duré cinq heures et il a eu lieu dans la nuit du samedi 8 août. Selon Variety à propos d’une source People, ils ont dû insérer une barre de fer dans son dos et « les blessures sont graves, mais ils lui ont également dit qu’il avait de la chance ».

Simon Cowell

« Simon est tombé de son vélo samedi après-midi en testant son nouveau vélo électrique dans l’arrière-cour de sa maison de Malibu avec sa famille », explique le média précité. Lorsque cet accident s’est produit, « il s’est blessé au dos et a été transporté à l’hôpital. Il va bien, il est sous observation et est entre de bonnes mains possible », ajoutez les sources.

Le représentant de Simon Cowell a choisi de ne pas commenter sa continuité dans l’édition actuelle de «America’s Got Talent» en raison de la façon dont cela pourrait affecter la production du format. Cette quinzième saison a été créée le 26 mai, qui a déjà commencé ses émissions en direct et qui, pour l’instant, n’aura pas Cowell dans les livraisons du mardi 11 et mercredi 12 août.

Derrière la marque ‘Got Talent’

Le nom de Simon Cowell résonne dans le monde entier sous la marque «Got Talent». L’entrepreneur de la musique et de la télévision est le créateur de ‘America’s Got Talent’, un format NBC dont il est également juge. C’est dans les années 2000 qu’il est devenu très populaire aux États-Unis en tant que juge pour «American Idol» et a également fait partie de l’équipe de «The X Factor (US)».