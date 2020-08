Le créateur de «America’s Got Talent» et magnat de l’industrie de la musique, Simon Cowell, a remercié le personnel médical de l’établissement de Los Angeles où il est soigné après s’être cassé le dos en tombant d’un nouveau vélo samedi.

«Quelques bons conseils… Si vous achetez un vélo de trail électrique, lisez le manuel avant de l’utiliser pour la première fois. J’ai cassé une partie de mon dos. Merci à tous pour vos aimables messages », a tweeté Cowell dimanche, ajoutant:« Et un immense merci à toutes les infirmières et médecins. Certaines des personnes les plus gentilles que j’aie jamais rencontrées. Restez en sécurité tout le monde. »

Cowell a eu l’accident en testant le vélo chez lui à Malibu, en Californie. Il a ensuite été hospitalisé et a subi une opération chirurgicale de cinq heures au dos.

« Simon a chuté de son vélo samedi après-midi alors qu’il testait son nouveau vélo électrique dans la cour de sa maison de Malibu avec sa famille », a déclaré dimanche un porte-parole à Variety. «Il s’est blessé au dos et a été transporté à l’hôpital. Il va bien, il est sous observation et est entre les meilleures mains possibles.

Cowell manquera les deux premiers spectacles en direct de «America’s Got Talent» les 11 et 12 août.

En mai, l’actrice et productrice Gabrielle Union a rompu son silence sur son expérience sur le tournage de « America’s Got Talent », révélant qu’elle avait déposé une plainte pour harcèlement contre Syco de NBCUniversal, Fremantle et Simon Cowell au milieu de préoccupations concernant le racisme et les fautes sur le plateau

Cowell a aidé à lancer la carrière du boys band One Direction et de la chanteuse Susan Boyle. Dans la saison en cours de «America’s Got Talent», ses collègues juges sont Heidi Klum, Sofia Vergara, Howie Mandel et l’animateur Terry Crews.