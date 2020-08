Feu vert enfin à la première de la quatrième et dernière saison de «Skam Spain». Les Les fans de fiction pour adolescents attendent avec impatience depuis avril, lorsque la sortie des premiers clips a été initialement annoncée. Cependant, l’irruption de la pandémie mondiale du coronavirus a contraint à suspendre les enregistrements et, par conséquent, la première des nouveaux épisodes.

Enfin, Movistar + a annoncé que la quatrième saison de ‘Skam Spain’ débute le jeudi 3 septembre. Ce jour-là, les premiers extraits de la série produite par Zeppelin TV seront disponibles sur le site Internet et, le dimanche 6 septembre, le chapitre complet sera mis en ligne sur la plateforme de paiement.

Amira (Hajar Brown), protagoniste de la quatrième saison de ‘Skam Spain’

Les nouveaux versements se concentreront sur Amira, le personnage joué par Hajar Brown. On sait peu de choses au moment de l’intimité de cet adolescent musulman, qui se caractérise par sa loyauté, son bon sens et sa sympathie au-delà de la religion qu’elle pratique. «Skam Spain» vise ainsi à répondre aux difficultés d’une jeune femme qui se sent constamment différente du fait de son origine, de ses coutumes et du port du hijab.

Comme toujours, les intrigues continueront de refléter la vie quotidienne d’Eva (Alba Planas), Cris (Irene Ferreiro), Nora (Nicole Wallace) et Viri (Celia Monedero), compagnons et amis d’Amira. Avec lui, le cercle est fermé et, contrairement à la version norvégienne originale, À la fin de la quatrième et dernière saison de « Skam Spain », les cinq auront joué dans une saison.

‘Skam’ cessera de se produire en temps réel

Malheureusement, la crise des coronavirus a contraint la première de la quatrième saison de « Skam Spain » à être retardée lorsque les scripts ont été développés et qu’une partie des épisodes a été enregistrée. En outre, La série a nécessité la résolution de certaines parcelles qui avaient centré les tranches précédentes, comme le voyage de fin d’année ou le test EvAU. Pour toutes ces raisons, la dernière saison n’aura pas lieu « en temps réel », contrairement aux précédentes.

L’une des caractéristiques du format original de ‘Skam’ était le diffusion des clips qui composent chaque chapitre au moment où se déroulent les événements. Bien qu’il s’agisse évidemment d’une réalité fictive, cela augmente le sens de la réalité et de ce qui suit chez les fans, qui ne savent jamais quand un nouvel épisode de leurs personnages préférés peut sortir. Les circonstances empêchent la fiction de conserver son esprit jusqu’à la fin mais, également, les clips continueront d’être diffusés de manière inattendue tout au long de la semaine.