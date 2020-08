Près de 10 ans se sont écoulés depuis le lancement de La légende de Zelda: Skyward Sword Et bien que ce soit l’un des titres les plus controversés de la série, c’est aussi l’un des plus attendus relance pour la Nintendo Switch, la dernière console pour les amateurs de nostalgie et des mêmes vieux jeux.

Après de nombreuses spéculations, Amazon peut être, encore une fois, le fournisseur de bonnes nouvelles auxquelles personne ne s’attendait, car le jeu, bien que rien n’ait été officiellement annoncé, Il est répertorié en prévente sur la plate-forme de magasin régional britannique.

Regarde juste pour ne pas dire que c’est choro:

« />

Au moment de la rédaction de cette notea, la pré-vente est toujours disponible sur ce site. Il est au prix de 70 £ et préciser que c’est le jeu pour Nintendo Switch, pas la version que nous connaissons déjà de Wii.

Le producteur de la saga Lengend of Zelda, Eiji Aonuma, avait précédemment déclaré que faire à nouveau Skyward Sword sans les commandes de mouvement et les interactions que la télécommande Wii et le Nunchuck de la console nous ont laissés serait pratiquement impossible.

Cependant, laissé ouverte la possibilité de ramener le jeu pour les nouvelles générations de joueurs qui s’amusent actuellement avec la Nintendo Switch et tout ce qu’elle a rapporté en leur donnant une touche fraîche et moderne.

Cette fuite Amazon n’a pas d’informations supplémentaires et cela peut être une stratégie de plate-forme pour devancer le lancement officiel, mais cela peut aussi être une erreur ou une offre d’un vendeur externe qui souhaite jouer en direct.

« />

D’un autre côté, The Legend of Zelda a également le lancement et le développement de la deuxième partie de Breathe Of The Wild déjà en cours et en retard. ce qui est, sans aucun doute, la chose la plus attendue pour cette plateforme qui a toujours réussi à faire plus avec moins.