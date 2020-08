Le leader de Smash Mouth, Steve Harwell, est critiqué pour les commentaires qu’il a tenus lors d’un concert bondé.

Il a dit à une foule bondée au Rallye Sturgis dans le Dakota du Sud, «f – k que COVID s – t» pendant que le groupe jouait. L’événement a attiré une foule énorme en raison de la performance. De nombreuses personnes présentes ne portaient pas de masques.

« Nous sommes tous ici maintenant, et nous sommes redevenus humains », a pu entendre Harwell dans un enregistrement de l’événement. Les commentaires ont suscité des critiques sur les réseaux sociaux après que la vidéo a commencé à tourner. Le manager de Smash Mouth, Robert Hayes, explique que le groupe a travaillé sans relâche pour s’assurer que l’événement se déroule en toute sécurité.

Hayes dit que «la plupart» des participants étaient à moto, ce qui «éliminait beaucoup de contacts physiques entre les participants et créait en fait une distance sociale forcée». Il dit que l’organisation Smash Mouth prend la pandémie au sérieux.

«Nous avons pris des mesures pour garder notre groupe, notre équipe et nos fans aussi en sécurité que possible pendant cette période.» Des panneaux étaient présents à l’événement pour rappeler aux invités de rester socialement distants. Des stations de désinfection des mains étaient également disponibles. Plusieurs artistes qui devaient se produire lors de l’événement se sont retirés en raison de la pandémie, notamment Willie Nelson, ZZ Top et Lynrd Skynrd.

Les États-Unis sont actuellement le leader mondial des nouveaux cas de coronavirus, avec plus de cinq millions confirmés. 160000 Américains sont morts à cause du virus. Les directives du CDC suggèrent que 300 000 Américains pourraient mourir d’ici décembre si la pandémie se poursuit sans relâche. Plusieurs États ont mis en place des mandats de port de masque alors que la nation débat de la question de renvoyer ou non les enfants à l’école.

Le leader de Smash Mouth, Steve Harwell, n’est pas le seul artiste à susciter la controverse pour leurs commentaires.

En avril, Madonna a déclaré à ses abonnés sur Instagram qu’elle avait hâte de «respirer cet air COVID» une fois la quarantaine levée. Les commentaires ont suscité des critiques car les derniers spectacles de la tournée «Madame X» de Madonna ont été annulés en raison de la pandémie.

Le restaurant Kid Rock de Nashville a reçu un permis d’alcool suspendu après son ouverture avec des bars bondés. Une photo publiée en ligne montrait des personnes debout côte à côte sans masque. Le propriétaire du restaurant a ensuite poursuivi Nashville, affirmant que les restrictions de fermeture tuaient son entreprise.

Ted Nugent a qualifié le coronavirus de «gifle sur la tête de Dame Nature» et les a qualifiés de moments tragiques. «C’est peut-être une gifle à l’envers de Dame Nature. «Hé vous tous, si vous mangez de la nourriture de merde et que vous dépensez de l’argent en poison et en produits chimiques, vous voudrez peut-être réévaluer vos priorités», dit le chanteur.