Snoot Entertainment et Campo Santo développent l’adaptation cinématographique de Firewatch

Campo Santo Piquet d’incendie a été une surprise lors de sa sortie en 2016 et après avoir été initialement mis à Good Universe, le développeur de jeux vidéo s’associe à Snoot Entertainment pour développer une adaptation cinématographique du titre, selon The Hollywood Reporter.

Le jeu, sorti pour la première fois sur Mac, PC et PlayStation 4 au début de 2016, se déroule dans la nature sauvage du Wyoming en 1989 et fait entrer les joueurs dans la peau de Henry, un feu qui regarde dans la forêt nationale de Shoshone. Connectés au superviseur de Henry, Delilah, via une radio portative, les joueurs explorent les bois environnants alors que des choses mystérieuses commencent à lui arriver et commencent à découvrir des indices tout en communiquant avec Delilah pour discuter du mystère et de leurs propres problèmes personnels.

L’adaptation cinématographique devrait être produite par Keith et Jesse Wu Calder pour Snoot Entertainment, bien connu pour Blindspotting, Petits monstres et Vous êtes le prochain, aux côtés de Sean Vanaman et Jake Rodkin pour Campo Santo.

« Piquet d’incendie est une réalisation époustouflante, une œuvre d’art magnifique et déchirante», A déclaré Keith Calder dans un communiqué. « Je suis ravi que Sean et Jake nous laissent ruiner leur jeu vidéo parfait en le transformant en film et / ou émission de télévision.«

Une adaptation cinématographique était auparavant en préparation à Good Universe, mais après le début de l’acquisition de la société de production par Lionsgate, les droits de propriété sont revenus à Campo Santo, bien que dans sa déclaration officielle, Vanaman ait parlé gentiment du studio d’origine.

« Jess et Keith sont des producteurs de films travailleurs et visionnaires avec un goût impeccable dans les jeux vidéo», A déclaré Vanaman dans un communiqué.Un peu comme lorsque nous avons rencontré Joe Drake et l’équipe de Good Universe en 2016, nous savions lors de notre première conversation avec Jess et Keith qu’ils feraient d’excellents partenaires. Nous n’avons aucun doute sur leur expertise, leur goût et leur passion et supposons que notre expérience en tant que développeurs de jeux médiocres fera de nous des partenaires producteurs de premier ordre.«

Le prochain projet de Snoot Entertainment est le premier film de Regina King, le drame historique Une nuit à Miami, qui devrait faire sa première mondiale au Festival du film de Venise et au Festival international du film de Toronto en septembre.