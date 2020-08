Niantic organise un vote pour les Journées communautaires Pokémon GO de septembre et octobre à partir de ce soir à 18 heures, dans le Pacifique. Le vote durera vingt-quatre heures et, peu après la clôture du scrutin, les deux gagnants seront annoncés. Le vote aura lieu sur le compte Twitter officiel de Pokémon GO, qui donnera aux entraîneurs le choix entre quatre candidats: Porygon, Charmander, Caterpie et Grimer. Dans cette série en quatre parties, Bleeding Cool se penchera sur chaque candidat et déterminera s’il mérite ou non votre vote. Ensuite… Charmander.

Devriez-vous voter pour la journée communautaire Charmander? Crédits: Niantic

Charmander est un Pokémon de type Feu qui évolue en Charmeleon, qui à son tour évolue en Charizard. S’il remporte le vote, il recevra l’exclusivité Fast Attack of Dragon Breath, qui est une attaque de type Dragon. La journée communautaire précédente de Charmander a donné à Charizard l’attaque de type Feu à charge rapide et puissante Blast Burn, de sorte que cette nouvelle attaque rapide créera potentiellement des Charizards avec une couverture de combat plus diversifiée.

AVANTAGES:

Charizard a sans doute le be Shiny dans Pokémon GO, avec sa palette de couleurs noires indéniablement impressionnante. Bien que des informations soient encore en cours sur la façon dont il sera mis en œuvre, les joueurs voudront que leur Pokémon Mega-capable soit puissant.Charmander, et toute la ligne évolutive, est emblématique.

LES INCONVÉNIENTS:

Il n’y en a qu’un, mais c’est un gros. Charmander a déjà organisé une journée communautaire, qui crée un précédent pour Niantic qui change la donne. De nombreux joueurs sont contre l’idée de répéter les Community Days.

VERDICT: Votez Charmander si votre cœur le désire, car s’il y a une très bonne raison de ne pas le faire, il y a des raisons tout aussi impérieuses de voter pour le démarreur Fire original. Il est très probable qu’il remporte la deuxième place et devienne le tout premier Pokémon à avoir deux Community Days.

Le vote se termine demain, dimanche 23 août à 18 heures, heure du Pacifique. Le gagnant sera le Pokémon vedette de la prochaine Journée communautaire, prévue le dimanche 20 septembre 2020. Le finaliste recevra sa propre journée communautaire le samedi 17 octobre 2020.

Theo Dwyer écrit sur les bandes dessinées, les films et les jeux.