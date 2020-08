En tant que jeu qui utilise les noms d’Edgar Allan Poe et H.P. Lovecraft comme descripteurs des paramètres de difficulté, Chanson d’horreur établit très tôt qu’il est fortement inspiré des icônes d’horreur du passé. Avec la sortie récente de son dernier épisode, les joueurs qui aiment leur connaissance de l’horreur de survie ont repris les nombreux hommages aux jeux d’horreur du passé tout au long de Song of Horror.

Les dizaines d’oeufs de Pâques couvrent une grande variété de certains des noms les plus répandus dans les jeux d’horreur, tels que Resident Evil, Silent Hill, et Cadre fatal. Certaines de ces références sont des éléments de gameplay vitaux qu’il est difficile de rater, tandis que d’autres sont plutôt du genre clignotant et vous manquerez. Dans la plupart des cas, les références sont amusantes et restent pertinentes pour le monde de Song of Horror, et certaines se démarquent plus que d’autres …

Séquence d’ouverture (seul dans le noir)

Au début de l’épisode 1, l’image d’ouverture du personnage se tenant à l’extérieur du manoir Husher peut sembler familière si vous êtes fan de Alone In The Dark. La scène a une ressemblance frappante avec la couverture de l’original Alone In The Dark de 1992, mettant en vedette un homme regardant dans un manoir effrayant sous un angle identique à la façon dont les personnages sont dans Song of Horror.

Talkie-walkie d’Alina (Silent Hill)

Chaque personnage de Song of Horror commence chaque épisode avec un objet exclusif au personnage dans son inventaire; ces objets peuvent avoir des effets actifs et passifs qui aident le joueur. Dans l’épisode 1, Alina commence par un talkie-walkie avec la description: «Cela ne fonctionne pas très bien. Cela capte beaucoup d’interférences étranges. L’effet passif du talkie-walkie capte les interférences chaque fois que le joueur est à proximité de The Presence, en référence aux radios de Silent Hill: des éléments récurrents dans chaque jeu qui alertent le joueur chaque fois qu’il s’approche d’un monstre.

Boîte d’allumettes Type-90 (cadre fatal)

Un élément clé de l’épisode 1 est la boîte d’allumettes, nécessaire pour allumer la cheminée qui sert à compléter l’un des derniers énigmes de l’épisode. Lors de l’examen de la boîte d’allumettes, le recto est étiqueté «Type-90», qui fait référence au film utilisé par la Camera Obscura dans Fatal Frame.

Poupée maudite (Tour de l’horloge: la lutte intérieure)

À la fin de l’épisode 1, les joueurs doivent brûler une poupée sale dans la cheminée afin d’empêcher la Présence de les attaquer alors qu’ils tentent de sauver Daniel. C’est en référence au premier épisode de Clock Tower: The Struggle Within (qui s’intitule «Yellow Cursed Doll»), dans lequel Alyssa doit brûler une statue maudite afin de débarrasser sa nièce d’une entité sombre la contrôlant.

Himuro Piano (Cadre Fatal)

En explorant le manoir Husher, les joueurs peuvent rencontrer un piano dans la pièce avec la cheminée. Si le piano est examiné avec suffisamment de lumière, le nom «HIMURO» peut être vu dessus. C’est en référence au célèbre Himuro Mansion, qui est le décor de la première entrée de la série Fatal Frame.

Problème de toilettes (Silent Hill)

Il y a deux instances dans Song of Horror qui obligent les joueurs à interagir avec les toilettes pour avancer: une qui se déroule dans l’épisode 1 et une autre qui se déroule dans l’épisode 4. Cela fait référence aux événements récurrents de toilettes dans le Silent. La série Hill, comme James dans Silent Hill 2 qui met la main dans les toilettes, et Heather dans Silent Hill 3 qui ne le fait pas, mais dit au joueur à quel point c’est dégoûtant et se demande qui le ferait.

Shotgun In Farber & Son’s (Resident Evil)

Si Daniel est sélectionné, les joueurs peuvent être traités avec un clin d’œil subtil au Resident Evil original dans l’épisode 2. En examinant les antiquités de Farber & Son’s, si Daniel examine le fusil de chasse sur le mur vers l’arrière de la boutique, il se révélera en tant que fan de Resident Evil en disant: «Si je le prends… le plafond commencera-t-il à tomber au-dessus de ma tête?» – faisant référence au piège que Jill Valentine déclenche dans le manoir Spencer qui en a presque fait un sandwich Jill.

Aimant du lac Toluca (Silent Hill)

Alors que les joueurs explorent la cour dans l’épisode 2, ils rencontrent un ornement avec un aimant qui doit être utilisé pour obtenir une clé. En examinant l’aimant, les fans de Silent Hill reconnaîtront le nom «Toluca Lake» à l’avant et une image brumeuse qui fait référence au lac Toluca de Silent Hill.

Affiche de papillon cramoisi (cadre fatal)

Lors de l’enquête sur la chambre de Julia dans l’épisode 1, les joueurs peuvent remarquer une collection d’affiches dans le coin de la pièce. C’est un peu difficile à voir car il faut que la lampe de poche soit éclairée dessus et à regarder de près, mais une affiche avec des papillons rouges avec le mot «CRIMSON» peut être vue en référence à Fatal Frame: Crimson Butterfly, la troisième entrée dans le séries.

Walter Sullivan (Silent Hill)

Vers la conclusion de l’épisode 2, les joueurs doivent utiliser une clé et se glisser dans un hangar à outils verrouillé dans la cour afin d’obtenir une torche carrée nécessaire pour résoudre le puzzle final de l’épisode. En regardant autour du hangar, les joueurs peuvent trouver une veste utilitaire portant un badge sur lequel Walter Sullivan est le principal antagoniste de Silent Hill 4: The Room.