Disney a publié une nouvelle bande-annonce et une nouvelle affiche pour le prochain film Hulu Original, «The Binge», qui arrivera à Hulu le vendredi 28 août.

Le film est une version parodie pour adolescents de «The Purge» car son tournage dans un avenir pas si lointain, toute consommation d’alcool et de drogues a été rendue complètement illégale par le gouvernement… à l’exception d’une nuit par an. Des lycéens, Griffin, Hags et Andrew font un pèlerinage pour se rendre à la meilleure fête de la ville où tous leurs rêves deviendront réalité… Bien sûr, ils devront éviter leur directeur fou (Vince Vaughn), les frères et sœurs violents et les animaux sauvages errant dans le rues, mais tout cela fait partie du plaisir! Leur amitié sera mise à l’épreuve, l’amour en direct sera secoué et leur cerveau complètement brouillé. Une chose est sûre, la vie de personne n’est JAMAIS la même après avoir participé à The Binge!

