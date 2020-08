Si lors de cette dernière vente dans votre magasin de cosmétiques préféré vous avez acheté trop de nuances de fard à paupières et que vous ne savez plus quoi en faire, nous avons l’astuce de la semaine pour vous: les transformer en vernis à ongles!

Il est pratiquement impossible de résister à une offre, ou de voir une couleur que nous n’avons jamais eue et que nous aimerions la porter à cette occasion spéciale.

Mais pour un peu de praticité ou peut-être de coutume, cela nous fait utiliser les mêmes couleurs, et nous laissons ces nuances exotiques dans l’oubli et, lorsque nous vérifions bien, elles sont déjà expirées.

Mais ne les jetez pas! Vous pouvez les réutiliser et en faire un beau vernis à ongles, ce qui, nous vous assurons, fera l’envie de tous vos amis, car aucun n’aura ce ton.

Il ne vous reste plus qu’à vaporiser l’ombre qui ne vous sert plus, et pourquoi pas? Vous pouvez également mélanger les couleurs et ajouter cette poudre à un vernis à ongles transparent.