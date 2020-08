Le mois dernier, Digital Music News a été le premier à rendre compte des projets du gouvernement britannique de reprendre les concerts en salle en août, après plusieurs concerts «pilotes» réussis. Maintenant, dans la foulée d’un retard de deux semaines, l’Angleterre est sur le point d’entrer dans la phase quatre de son plan de réouverture, qui donnera le feu vert aux spectacles en salle socialement éloignés.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a annoncé sur les réseaux sociaux que les spectacles en salle reviendraient en Grande-Bretagne à partir de demain, le 15 août, et les responsables gouvernementaux ont expliqué les changements. Des pistes de bowling, des casinos, des patinoires et d’autres entreprises de loisirs et de divertissement se préparent également à accueillir de nouveau des clients dans le cadre de la phase quatre; les arènes sportives commenceront à mener leurs propres programmes pilotes, les résultats des programmes établissant un calendrier pour la réadmission des audiences. De plus, il convient de mentionner que cette restauration de verrouillage de l’étape quatre exclut à la fois les boîtes de nuit et les salles de danse.

De plus, le gouvernement a mis en œuvre des directives apparemment strictes avant la réouverture des entreprises de loisirs et des salles de concert en salle. Tout d’abord, les fonctionnaires ont doublé l’amende «jusqu’à un maximum de 3200 £ [about $4,187] pour ceux qui bafouent à plusieurs reprises les règles de couverture du visage. Et en réponse aux «raves» et autres fonctions illégales – y compris une rave illégale qui a fait rage pendant 13 heures, attirant environ 3000 invités à la recherche de sensations fortes – Londres a institué «des amendes sur place pour avoir accueilli ou facilité des rassemblements illégaux de plus de 30 personnes. gens. »

En ce qui concerne les spectacles en salle eux-mêmes, les promoteurs devraient prendre une multitude de mesures pour réduire la propagation du COVID-19, conformément à ces spécifications, y compris, mais sans s’y limiter, limiter l’occupation totale, organiser des sièges pour maintenir une distance sociale de deux mètres entre les membres du public, nettoyer les sièges. , et, dans les salles qui disposent de balcons / scènes, même en gardant «les 2 m de sièges avant vides pour atténuer les risques de transmission».

Les organisateurs sont également encouragés à limiter les points de contact, et dans une exigence qui impliquera des efforts de leur part et de la part des participants, le gouvernement note que «les interactions sociales devraient être limitées à un groupe de deux ménages au maximum (à l’intérieur et à l’extérieur)» – supprimant efficacement la possibilité d’interactions étroites au sein des foules. Compte tenu de ces stipulations de distanciation sociale et d’autres, certains sont d’avis que le retour des concerts en salle en Angleterre est, en fait, une étape sur la voie d’une réouverture à grande échelle, par opposition à un changement financier immédiat pour les salles.

Par exemple, le Music Venue Trust (MVT), un représentant à but non lucratif des salles de musique indépendantes au Royaume-Uni, a contacté Digital Music News avec une déclaration indiquant que «la grande majorité des salles de musique de base ne sont pas financièrement en mesure, ou même disposer de la disposition physique des locaux pour organiser ces événements nouvellement autorisés. »

Néanmoins, l’organisation espère que cette décision marquera le début d’un retour de concert à grande échelle. «Nous nous félicitons largement de ces progrès vers le retour de la musique live», a déclaré le Music Venue Trust. «Si les concerts doivent revenir par étapes, ce qui est le plan du gouvernement, alors nous avons atteint l’étape 4 de ce plan et pouvons commencer à imaginer que l’étape 5, de vrais concerts dans des lieux réels, pourrait être réalisable dans un avenir prévisible.