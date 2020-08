Lorsque Spider-Man / Peter Parker passe une mauvaise journée, même les blagues de Star Wars ne peuvent pas aider à l’améliorer.

L’une des meilleures parties de l’introduction Homme araignée dans le Univers cinématographique Marvel était quand il a fait référence à Guerres des étoiles et au film L’empire contre-attaque (1980), fournissant un excellent exemple de sa personnalité juvénile et humoristique. Cependant, dans les bandes dessinées, c’est une histoire légèrement différente. Depuis quand une référence a été faite de Guerres des étoiles vraiment cool, Peter Parker Je n’étais tout simplement pas d’humeur ce jour-là, même si j’étais assez drôle.

Rejoindre l’équipe de Hombre de Hierro pendant Captain America: guerre civile (2016), Spider-Man a demandé si l’un de ses alliés avait vu « ce très vieux film » et s’ils se souviennent de la partie où ils étaient sur la planète enneigée (Hoth) avec le « truc marchant » (un AT-AT). La raison de sa référence était que cela a inspiré son idée d’envelopper les jambes de Giant-Man pour le faire tomber, de la même manière que les rebelles arrêtent les Imperial Walkers dans le film. Il précède une autre référence majeure de la culture pop qu’il fait dans Infinity War, où il a l’idée de sauver le Dr Strange de Ebony Maw, gracieuseté de la franchise Alien, où les xénomorphes sont souvent aspirés dans l’espace.

Cependant, il y a des jours où il n’est pas d’humeur pour les références cinématographiques.

Dans Incroyable Spider-Man # 1, Peter Parker vit une situation difficile. Depuis qu’il a perdu son emploi au Daily Bugle et une grande partie de sa crédibilité en raison d’une accusation de plagiat concernant l’un des documents qui a été numérisé avec une technologie de pointe. Le scanner affirme que le document a été écrit par Otto Octavius, ce qui est techniquement vrai. À l’époque, Otto a écrit le document tout en contrôlant le corps de Spider-Man, mais Peter ne peut pas l’expliquer sans révéler son identité secrète. Non seulement cela, mais le maire Wilson Fisk souligne inexplicablement Spider-Man avec gentillesse et appréciation. Quelque chose que les autres héros de New York n’aiment pas. En conséquence, il obtient le rejet de la plupart des héros lors d’une invasion d’insectes extraterrestres classique, à l’exception de son ami constant Human Torch, qui fait référence à Star Wars.

The Human Torch cite le dialogue du voyou qui harcèle Luke Skywalker à la cantine de la planète Tatooine pendant Un nouvel espoir (1977), juste avant qu’Obi-Wan Kenobi ne lui coupe le bras avec son sabre laser.

Malheureusement, Spider-Man n’est pas d’humeur à faire référence pour le moment, à cause de tout ce qui lui arrive. Cependant, cela ne signifie pas que Peter Parker n’est pas un fan de Star Wars. Puisque Spider-Man comprend la référence qui est faite, et dans d’autres circonstances, il l’aurait sûrement adoré.