Patrick Star est sur le point de devenir la star de sa propre émission.

Une série dérivée de «SpongeBob Squarepants» centrée sur l’ami rose de SpongeBob est en préparation chez Nickelodeon, a confirmé Variety avec des sources. Bill Fagerbakke est sur le point d’exprimer le personnage un de plus.

«Spongebob Squarepants», qui a été créée pour la première fois en 1999, est la série animée la plus ancienne du réseau et a régné en tant que série animée pour enfants numéro un à la télévision au cours des 17 dernières années. Un long métrage, «The Spongebob Squarepants Movie», est sorti en salles en 2004 et un deuxième film, «The Spongebob Movie: Sponge Out of Water», a suivi en 2015. Un troisième film et une préquelle de la série animée, «The SpongeBob Movie: Sponge on the Run »devrait sortir le 7 août.

«SpongeBob Squarepants» a été créé par Stephen Hillenburg et est produit par Nickelodeon. Marc Ceccarelli et Vincent Waller sont co-producteurs exécutifs.

Deadline a d’abord annoncé la nouvelle.

Plus à venir…